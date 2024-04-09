¾¾»³±Ñ¼ù¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÍ¥¾¡¤ò¡×¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥´¥ë¥Õ¸ø¼°²ñ¸«
¡¡¡Ú¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡ÊÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ç11Æü³«Ëë¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Âè1Àï¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¡¢2021Ç¯Âç²ñ²¦¼Ô¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¤¬8Æü¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Î¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëGC¤Ç¸ø¼°µ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡ÖÍ¥¾¡¤«¤é3Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤½¤³¤Ë¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£½µ¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2·î¤Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¾·ÂÔ¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤òÀ©¤·¡¢7Æü¤¬ºÇ½ªÆü¤À¤Ã¤¿Á°¾¥Àï¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Ï7°Ì¤À¤Ã¤¿¡£µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯Æ±ÆüÌë¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿Æþ¤ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ï½Ð¤º¡¢Îý½¬¾ì¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Ñ¥Ã¥È¤ÎÄ´À°¤ËÅØ¤á¤¿¡£