¡Ø366Æü¡Ù½é²ó¡¡¡ÈÌÀÆü¹á¡É¹À¥¥¢¥ê¥¹¡ß¡ÈÍÚÅÍ¡ÉâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢¥¥¹¥·¡¼¥óÄ¾¸å¤ÎÈá·à¤ËÁûÁ³¡ÖµÞÅ¸³«¤¹¤®¤ë¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡¹À¥¥¢¥ê¥¹¤¬¼ç±é¤¹¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡Ø366Æü¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÀÆü¹á¡Ê¹À¥¥¢¥ê¥¹¡Ë¤ÈÍÚÅÍ¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ë¤ÎÎø¤¬À®½¢¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¥é¥¹¥È¤ÇÈá·à¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖµÞÅ¸³«¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´¶¾ð¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¹»»þÂå¤ÎÌÀÆü¹á¡Ê¹À¥¥¢¥ê¥¹¡Ë¤ÈÍÚÅÍ¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ë¡¡¡Ø366Æü¡ÙÂè1ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤ÏHY¤Î³Ú¶Ê¡Ö366Æü¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Îø¤ò¤«¤Ê¤¨¤è¤¦¤ÈºÆ¤ÓÆ°¤¤À¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÀãÊ¿ÌÀÆü¹á¡Ê¹À¥¡Ë¤¬¡¢Í½´ü¤»¤ÌÈá·à¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â°¦¤¹¤ë¿Í¤ò»×¤¤Â³¤±¤ëÁÔÂç¤Ê°¦¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£
¡¡12Ç¯Á°¡£¹â¹»2Ç¯À¸¤Ç¿áÁÕ³ÚÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÀÆü¹á¤Ï¡¢¹â¹»Ìîµå¸©Âç²ñ¤Î±þ±ç¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ©¤Ä¿åÌîÍÚÅÍ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÀÆü¹á¤ÏÍ§¤À¤Á¤ÎÍÚÅÍ¤ËÎø¿´¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹â¹»¤òÂ´¶È¡£ÌÀÆü¹á¤ÏÅìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ø¡¢°ìÊý¤ÎÍÚÅÍ¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÀÆü¹á¤ÈÍÚÅÍ¤ÏÆ±Áë²ñ¤ÇºÆ²ñ¡£Ï¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢¸åÆü¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é2¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤ÇÌÀÆü¹á¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÍÚÅÍ¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£°ìÊý¤ÎÍÚÅÍ¤â¡¢¼Â¤ÏÌÀÆü¹á¤ËÊÒÁÛ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é12Ç¯¡¢2¿Í¤ÏÀ²¤ì¤Æ¸òºÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ç¡¼¥È¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤¿ÊÌ¤ìºÝ¡¢2¿Í¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸ý¤Å¤±¤ò¸ò¤ï¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡£½é¥Ç¡¼¥È¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤ÇÌÀÆü¹á¤ÏÍÚÅÍ¤ÎÅþÃå¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÍÚÅÍ¤Ï¡¢¶¶¤«¤éÍî¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤ÆÅ¾Íî¡£Æ¬Éô³°½ý¤ÇÉÂ±¡¤Ø¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
¡¡12Ç¯±Û¤·¤ÎÎø¤¬¼Â¤Ã¤¿¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤«¤éÁÛÄê³°¤ÎÈá·à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÌµÍý¤¹¤®¤ë¡¼¡¼¡¼µã¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤ä¤á¤í¤©¤©¤©¤©¤©¡×¡Ö¤³¤ï¡ªµÞÅ¸³«¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£ÊüÁ÷¸å¤â¡Ö½é²ó¤«¤é¾å¤²¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë²¼¤²¤ë¤³¤È¤¢¤ë¡¼¡¼¡©¡ª¡×¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¡ª¤·¤ó¤É¤¹¤®¤ë¡ª¹âÄãº¹¤¨¤°¤¤¤è¡ª¡×¡Ö´¶¾ð¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤¹¤®¤¿¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¹»»þÂå¤ÎÌÀÆü¹á¡Ê¹À¥¥¢¥ê¥¹¡Ë¤ÈÍÚÅÍ¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ë¡¡¡Ø366Æü¡ÙÂè1ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤ÏHY¤Î³Ú¶Ê¡Ö366Æü¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Îø¤ò¤«¤Ê¤¨¤è¤¦¤ÈºÆ¤ÓÆ°¤¤À¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÀãÊ¿ÌÀÆü¹á¡Ê¹À¥¡Ë¤¬¡¢Í½´ü¤»¤ÌÈá·à¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â°¦¤¹¤ë¿Í¤ò»×¤¤Â³¤±¤ëÁÔÂç¤Ê°¦¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÀÆü¹á¤ÈÍÚÅÍ¤ÏÆ±Áë²ñ¤ÇºÆ²ñ¡£Ï¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢¸åÆü¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é2¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤ÇÌÀÆü¹á¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÍÚÅÍ¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£°ìÊý¤ÎÍÚÅÍ¤â¡¢¼Â¤ÏÌÀÆü¹á¤ËÊÒÁÛ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é12Ç¯¡¢2¿Í¤ÏÀ²¤ì¤Æ¸òºÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ç¡¼¥È¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤¿ÊÌ¤ìºÝ¡¢2¿Í¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸ý¤Å¤±¤ò¸ò¤ï¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡£½é¥Ç¡¼¥È¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤ÇÌÀÆü¹á¤ÏÍÚÅÍ¤ÎÅþÃå¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÍÚÅÍ¤Ï¡¢¶¶¤«¤éÍî¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤ÆÅ¾Íî¡£Æ¬Éô³°½ý¤ÇÉÂ±¡¤Ø¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
¡¡12Ç¯±Û¤·¤ÎÎø¤¬¼Â¤Ã¤¿¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤«¤éÁÛÄê³°¤ÎÈá·à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÌµÍý¤¹¤®¤ë¡¼¡¼¡¼µã¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤ä¤á¤í¤©¤©¤©¤©¤©¡×¡Ö¤³¤ï¡ªµÞÅ¸³«¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£ÊüÁ÷¸å¤â¡Ö½é²ó¤«¤é¾å¤²¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë²¼¤²¤ë¤³¤È¤¢¤ë¡¼¡¼¡©¡ª¡×¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¡ª¤·¤ó¤É¤¹¤®¤ë¡ª¹âÄãº¹¤¨¤°¤¤¤è¡ª¡×¡Ö´¶¾ð¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤¹¤®¤¿¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£