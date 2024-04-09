µÓÂÀ¤Î¸¶°ø¡ÈÁ°¤â¤â¡É¤Î°ú¤Äù¤á¤Ë¡£ £±Æü£±Ê¬¡Ú¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊºÙµÓ¤ØÆ³¤¯¡Û´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
ìÔÆù¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Áé¤»¤Ë¤¯¤¤ÂÀ¤â¤â¤Î°ú¤Äù¤á¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤³¤½½¬´·¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢µÓÂÀ¤Ê°õ¾Ý¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡ÈÁ°¤â¤â¡ÊÂÀ¤â¤â¤ÎÁ°Â¦¡Ë¡É¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£ÂÀ¤â¤â¤ÎÁ°Â¦¤Ï¥Ï¥ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤à¤¯¤ß¤â½Ð¤ä¤¹¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢Äê´üÅª¤Ê¥±¥¢¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊºÙµÓ¤ÎÅÚÂæ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
🌼¡ÖÁé¤»¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë²¼È¾¿È¤Ø¡£¡Ú²¼Ê¢¡õÂÀ¤â¤â¤¬°ìµ¤¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤ë¡Û´ÊÃ±½¬´·
µÓÂÀ¤Î¸¶°ø¡ÈÁ°¤â¤â¡É¤Ë¸ú¤¯´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¡Ê£±¡Ë¾²¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤·¤Æº¸µÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢±¦µÓ¤Ï¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤ÆÂÀ¤â¤â¤Î¿¿²£¤Ë¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ËÃÖ¤¯
¡Ê£²¡Ë¡Ê£±¡Ë¤Î»ÑÀª¤«¤é¾åÈ¾¿È¤ò¸å¤í¤ËÅÝ¤·¤Æ¾²¤ËÃå¤±¡¢±¦Á°¤â¤â¤Î¿¤Ó¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é20ÉÃ´Ö¥¡¼¥×¤¹¤ë
½ª¤ï¤Ã¤¿¤éµÓ¤òÊÑ¤¨¤ÆÈ¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢Â³¤±¤ë¤Û¤ÉÁ°¤â¤â¤Î¶ÚÆù¤Î½ÀÆðÀ¤¬Áý¤·¤ÆÆ°¤¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò½¬´·²½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á´Æ½¤¡§¥³¥·¥Ð¥Õ¥¦¥¿¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Îò£³Ç¯¡Ë¡ä