¡Ú»©·î¾Þ¡Û²¦Æ»¥È¥é¥¤¥¢¥ëÁÈ¤ËÃíÌÜ¡¡¹â¤¤ÉñÂæÅ¬À¼¨¤·¤¿ÊóÃÎÇÕÌïÀ¸¾ÞÇÏ¤ÏËÜÈÖ¤Ç¤â³Ú¤·¤ß
¢¡Âè£¸£´²ó»©·î¾Þ¡¦£Ç£±¡Ê£´·î£±£´Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡¶áÇ¯¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¶´¤Þ¤º¡¢ËÜÈÖ¤ËÄ¾¹Ô¤¹¤ëÍÎÏÇÏ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¤â£±·î¤ÎµþÀ®ÇÕ¤«¤é¤ÎÎ×Àï¡£½½Ê¬¤Ê´Ö³Ö¤ò¼è¤ê¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾õÂÖ¤ÇÂç°ìÈÖ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¹¤ë³Æ¿Ø±Ä¤Î°Õ¿Þ¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢£²·îÃæ½Ü¤Î¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¤Ï¡È´Ö³Ö¡É¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¹¥ÁÇºà¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬£²Ãå¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£²ÀïÌÜ¤ÇºòÇ¯¤ÎºÇÍ¥½¨£²ºÐ²´ÇÏ¤òÇË¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥ß¥é¥Î¤¬ÁêÅö¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¿ÇÃÇ¤Î¡Ö£Ç¡×É¾²Á¤ÏÂÅÅö¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï²¦Æ»¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÎÊóÃÎÇÕÌïÀ¸¾Þ¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈµÇ°¤À¡£ÎÉÈ¯É½¤Ç¤â¹Ó¤ì¤¿ÇÏ¾ì¾õÂÖ¡£¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£±Ê¬£µ£¹ÉÃ£¸¤Ï¡¢²áµî£±£°Ç¯¤ÇºÇ¤âÂ®¤«¤Ã¤¿¡£²ÃÆ£»ÎÄ´¶µ»Õ¤Ï¥ì¡¼¥¹Á°¤«¤é¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö£±¾¡¥¯¥é¥¹¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç£²Ãå¤À¤Ã¤¿»þ¤Î£±Ê¬£µ£¹ÉÃ£¹¤Ï¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤è¤ê¤âÂ®¤¤¡£¤¢¤¢¤¤¤¦ÇÏ¾ì¤Ï¸þ¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¼ÂºÝ¤ËÆ±£Ç£±¡¦£²Ãå¤Î¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤ò´°Éõ¤·¤¿¡£
¡¡¾®²ó¤ê¤ÎÃæ»³¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉñÂæ·Ð¸³¤äÅ¬À¤Î¹â¤µ¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¡×¤È²ÃÆ£»Î»Õ¤â¶¯Ä´¤¹¤ë¡£°È¾å¤ÏÀè½µ¤Îºù²Ö¾Þ¤ò¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤ÇÀ©¤·¤¿¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê¡£ÇÏ·ô¤ÎÌ¯Ì£¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢Âç¤¤¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë°ìÆ¬¤À¡£¡ÊºäËÜ¡¡Ã£ÍÎ¡Ë