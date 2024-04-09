Åì³¤¤ä´ØÅì¤ÏÂç±«¤Ë·Ù²ü¡¡Ë½É÷¤Ç¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë±Æ¶Á¤â
¡¡9ÆüÄ«¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤äÅì³¤¤òÃæ¿´¤Ë·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤Ï´ØÅì¤äËÌÆüËÜ¤Ç¤â±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡9Æü¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä«¤ÏÅì³¤¡¢ÆüÃæ¤Ï´ØÅì¤«¤éÅìËÌ¤Ç¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡10Æü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤½ê¤ÇÅì³¤¤Ç160¥ß¥ê¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤Ç130¥ß¥ê¤Ê¤É¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤ÏÂç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏË½É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡9Æü¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä«¤ÏÅì³¤¡¢ÆüÃæ¤Ï´ØÅì¤«¤éÅìËÌ¤Ç¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡10Æü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤½ê¤ÇÅì³¤¤Ç160¥ß¥ê¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤Ç130¥ß¥ê¤Ê¤É¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤ÏÂç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏË½É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£