³§´ûÆü¿©¤ò»£±ÆÃæ¤Î¥«¥á¥é¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹À¶¿å¡Êº¸¡Ë¤ÈÄ¹Ã«Àî¡Ê±¦¡Ë¡£¼Ì¿¿¡§¶â»ÒÂóÌï¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¼Ì¿¿Éô¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø2024 SheBelieves Cup¡Ù¤Ë»²ÀïÃæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¸½ÃÏ£´·î£¸Æü¡¢£³°Ì·èÄêÀï¡¦¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ä¾Á°¤Ëµ¯¤­¤¿ÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤¬·î¤È½Å¤Ê¤ê´°Á´¤Ë±£¤ì¤ë³§´ûÆü¿©¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï2017Ç¯°ÊÍè¡£Æü¿©¤ÏÎý½¬¤ÎÁ°¤«¤é½ù¡¹¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢´°Á´¤ËÂÀÍÛ¤¬±£¤ì¡¢ÆüÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÍ¼Êý¤Î¤è¤¦¤Ê°Å¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¾è¤»¤¿¥Ð¥¹¤¬Îý½¬¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ëÄ¾Á°¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡½ù¡¹¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÅþÃå¡£Æü¿©¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ë¡¢À¶²Èµ®»Ò¡¢ÆîË¨²Ú¡¢¼é²°ÅÔÌï¡¢ÅÄÃæÈþÆî¡¢¿ùÅÄÈÞÏÂ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚPHOTO¡Û¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤Ë¸þ¤±¡¢µÜß·¡¦ËÌÀî¡¦ÎÓ¤é¤Ï¥Ï¡¼¥É¤ËÎý½¬¡ª¾Ð´é¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ª
¡¡¤½¤Î¸å¤Ë¥Ð¥¹¤ò¹ß¤ê¤Æ¤­¤¿Ä¹Ã«ÀîÍ£¤ÈÀ¶¿åÍü¼Ó¤â¥«¥á¥é¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¤È¡¢Ä¹Ã«Àî¤¬¡ÖÎý½¬¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ë¡©¡×¤È°ì¸À¡£µ­¼Ô¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë°Å¤¯¤Ê¤ë»þ´Ö¤Ï²á¤®¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¨¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î!?¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡Ä¹Ã«Àî¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÂÀÍÛ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸À¤¤»Ä¤·¡¢Îý½¬¾ì¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£

¼èºà¡¦Ê¸¡ü¼êÄÍ½¸ÅÍ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë

 