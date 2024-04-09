ÊÆ¶âÍøÀèÊª¡¢Ç¯ÆâÍø²¼¤²ÉýÍ½ÁÛ¤¬ºòÇ¯10·î°ÊÍè¤ÎÄã¿å½à¤Ë
¡Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¡£¸Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ·ÐºÑ¤Î»ýÂ³Åª¤Ê·øÄ´¤µ¤¬¼¨¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢£¸Æü¤ÎÊÆ¥Õ¥§¥Ç¥é¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê£Æ£Æ¡Ë¶âÍøÀèÊª»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤Ë¤è¤ëÇ¯Æâ¤ÎÍø²¼¤²ÉýÍ½ÁÛ¤¬ºòÇ¯£±£°·î°ÊÍè¤ÎÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
£Ì£Ó£Å£Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Æ£Æ¶âÍøÀèÊª£±£²·î¸Â¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤ÎÍø²¼¤²Éý¤¬¹ç·×Ìó£¶£°¥Ù¡¼¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£â£ð¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££²£°£²£´Ç¯½é»þÅÀ¤ÏÌó£±£µ£°£â£ð¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢£Ã£Í£Å¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£¶·î¤Ë£°¡¥£²£µ¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍø²¼¤²¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤Ï£´£¹¡ó¤È¡¢£±½µ´ÖÁ°¤Î£µ£·¡ó¤«¤éÄã²¼¤·¤¿¡£