ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¾¾°æ½¨´î»á¤Î175HR¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¿ô»ú¡×¡¡µÏ¿¤Þ¤Ç»Ä¤ê2ËÜ¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯ÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×
ÊÆÄÌ»»173ËÜÎÝÂÇ¡Ä¾¾°æ»á¤ÎÆüËÜÁª¼êÎòÂåºÇÂ¿175ËÜÎÝÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê2ËÜ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥Ä¥¤¥ó¥ºÀïÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»Ä¤ê2ËÜ¤ÈÇ÷¤ë¾¾°æ½¨´î»á¤Î»ý¤ÄÆüËÜÁª¼êÎòÂåºÇÂ¿175ËÜÎÝÂÇ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÄÌ»»173ËÜÎÝÂÇ¡£¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¿ô»ú¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î6¥·¡¼¥º¥ó¤Ç171ËÜÎÝÂÇ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¤Ï³«ËëÀï¤«¤éËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤º¡¢½é¥¢¡¼¥Á¤Ï3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¡£¡È¼«¸ÊºÇÃÙ¡É¤Î9»î¹ç41ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤éÄ´»Ò¤ò½ù¡¹¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥«¥Ö¥¹Àï¤Ç¤â2»î¹çÏ¢È¯¡£»Ä¤ê2ËÜ¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤³¡Ê175ËÜ¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¤â¤¦¼¡¤Î1Êâ¡¢¼¡¤Î1Êâ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£ÆüÂÇ¤Ã¤¿¤éÌÀÆü¤Þ¤¿ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë