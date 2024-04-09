£Å£Õ¡¢Í¢ÆþÀ©¸Â¤ò¶¯²½¡á¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÇÀ»ºÉÊÂÐ¾Ý
¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë»þ»ö¡Û²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤È²¤½£µÄ²ñ¤Ï£¸Æü¡¢°ìÉô¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÇÀ»ºÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Í¢Æþ¤¬Âç¤¤¯Áý²Ã¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¶ÛµÞÍ¢ÆþÀ©¸Â¡Ê¥»¡¼¥Õ¥¬¡¼¥É¡ËÁ¼ÃÖ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤ÇÂç¶Ú¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å¡¢£Å£Õ¤Ë¤Ï°Â²Á¤Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»ºÉÊ¤¬Î®Æþ¡£¶áÎÙ¹ñ¤ÎÇÀ²È¤òÃæ¿´¤ËÈ¿È¯¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»ºÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇÌÈ½ü¤Ï£²£°£²£µÇ¯£¶·î¤Þ¤Ç£±Ç¯±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢·ÜÆù¤ÈÍñ¡¢º½Åü¤Ê¤É£·ÉÊÌÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Í¢ÆþÎÌ¤¬¿¯¹¶Á°¤Î£²£±Ç¯²¼È¾´ü¡Á£²£³Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ë¾ì¹ç¡¢¥»¡¼¥Õ¥¬¡¼¥É¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¡£¡¡