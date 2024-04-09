¡Ö³³¤Ã¤×¤Á¤Î»î¹ç¡×¤ÇÌöÆ°¡¡¥â¥ó¥Ä¥¡¹â¶¶Íõ¤¬25ÆÀÅÀ¤Çº£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎMVPÁª½Ð¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤ØË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤°
¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¥»¥ê¥¨A¡¡¥â¥ó¥Ä¥¡3-2¥È¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î(ÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢)
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¹â¶¶ÍõÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥â¥ó¥Ä¥¡¤¬¡¢¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3ÀïÀè¾¡¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤¬·è¤Þ¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¡£¥È¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤¬¤¹¤Ç¤Ë2¾¡¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥ó¥Ä¥¡¤Ï³³¤Ã¤×¤Á¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ó¤ÀÂè3Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ½ª5¥»¥Ã¥È¤Ë¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤àÇ®Àï¤Ç1¾¡2ÇÔ¤È¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤Ø¤ÎË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶Áª¼ê¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î25ÆÀÅÀ¡£¥¢¥¿¥Ã¥¯À®¸ùÎ¨¤Ï56¡ó¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¶¶Áª¼ê¤Ïº£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖÍõ¤¯¤ó¥¹¥´¤¹¤® ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÍõ·¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ ³³¤Ã¤×¤Á¤Î»î¹ç¡¢¤³¤³¤ÇMVP¼è¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥¹¥´¥¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤½¸ÃæÎÏ¤À¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£