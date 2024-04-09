£É£Â£Â£ÙÄ«Æü¾Þ¤¬·èÄê¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç²°³°¿Þ½ñ´Û¤ò³«Àß
¡¡¹ñºÝ»ùÆ¸¿Þ½ñÉ¾µÄ²ñ¡ÊIBBY¡¦ËÜÉô¥¹¥¤¥¹¡Ë¤Ï8Æü¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÆÉ½ñ¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡ÖIBBYÄ«Æü¹ñºÝ»ùÆ¸¿Þ½ñÉáµÚ¾Þ¡×¡ÊIBBY¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡Ë¤ò¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡ÖATD¡¡¥Õ¥©¡¼¥¹¡¡¥ï¡¼¥ë¥º¡¡¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¡¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¥º¡×¤ËÂ£¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡IBBY¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÉô¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ç¤Î²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÉô¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ç2024Ç¯4·î8Æü¡¢IBBYÄ«Æü¹ñºÝ»ùÆ¸¿Þ½ñÉáµÚ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¡á¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±ÇÁü¤«¤é
¡¡¤³¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹Á´ÅÚ¤ÎÉÏ¤·¤¤ÃÏ¶è¤Ê¤É¤Ë60°Ê¾å¤Î²°³°¿Þ½ñ´Û¤ò³«Àß¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤é¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ¶è¤òË¬¤ì¡¢ËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÁÏÂ¤À¤òÈ¯Ã£¤µ¤»¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£
¡¡8·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÅìÉô¥È¥ê¥¨¥¹¥Æ¤Ç¼ø¾Þ¼°¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡á¿ù»³Àµ¡Ë