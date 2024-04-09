¡Ú¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¤ÇÏÃÂê¡Û¡ÖÁá¤¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾®¥ï¥¶2Áª
¡ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¤ËÃø¼Ô¡¦¿ÆÌîÃÒ²ÄÅù½Ð±é¤ÇÏÃÂê¡ª¡ú
¿·Ç¯ÅÙ¡¢Æþ±à¡¢Æþ³Ø¡¢¿Êµé¤Ç´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¿Æ»Ò¤È¤â´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤Ç¶ÛÄ¥´¶MAX¡ª º£Ç¯¤³¤½¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¿Æ¤È¡¢µÞ¤Ë¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¡Ä¡Ä¡£¿Æ»Ò¤²¤ó¤«¤ä¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢23Ç¯´Ö¤Î¾®³Ø¹»¶µ»Õ·Ð¸³¤ò´Þ¤à40Ç¯Ä¶¤Î¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¡¦¿ÆÎÏ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¿ÆÌîÃÒ²ÄÅù¡§Ãø¡Ø¤º¤ë¤¤»Ò°é¤Æ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ËÍê¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¿Æ¤¬¥é¥¯¡õ»Ò¤É¤â¤¬¿¤Ó¤ë¡×°ìÀÐÆóÄ»¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿È»ÙÅÙ¤¬ÃÙ¤¤»Ò¤Ë¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ÈÂ®¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤Î¶Ê¤¬¸ú¤¯
¼¸¤ë¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë
¿©»ö¡¢ÃåÂØ¤¨¡¢½Ð¤«¤±¤ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¥Î¥í¥Î¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ä¤¤¡ÖÁá¤¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËèÅÙ¼¸¤ë¤Î¤âÈè¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï»È¤Ã¤Æ¼¸¤ë¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥¿¥¤¥Þ¡¼¤äº½»þ·×¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤â»þ´Ö¤Î·Ð²á¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¡Ö3Ê¬¤ÇÃåÂØ¤¨¤è¤¦¡£¤è¡¼¤¤¤É¤ó¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥à´¶³Ð¤ÇÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²¿Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È»þ´Ö¤ò·×¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â®¤¤¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Î¶Ê¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Î®¹Ô¤ê¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ä¡Ö·õ¤ÎÉñ¡×¤Ê¤É³Ø¹»¤Î±¿Æ°²ñ¤Ç¤«¤«¤ë²»³Ú¤Ï¡¢¼«Á³¤ËÂÎ¤¬Æ°¤¯¤è¤¦¤Ê¥ê¥º¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥Ñ¤ÈÆ°¤±¤Þ¤¹¤è¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø¤º¤ë¤¤»Ò°é¤Æ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë