¡Ú¶ÛµÞÍ½¹ðÆ°²è¡Ûº£ÅÙ¤Ï¡ÖÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥ä¥é¥»¡×¤«¡Ä¡Ö¥Ð¥¹VSÅ´Æ»¡×ÂÀÀîÍÛ²ð¡Ö¾¡Íø¤Ø¤Î»ÉµÒ¡×¤¬Êü¤¿¤ì¤¿¡ª
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¡Ö¥ä¥é¥»µ¿ÏÇ¡×¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡¢ÂÀÀîÍÛ²ð¤Î¡Ö¥Ð¥¹ÂÐ·èÎ¹¡×ÈÖÁÈ¡£¶Ïº¹¤ÎÀï¤¤¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÍÍø¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¡ÖÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥²¥¹¥È¡×¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤½¤Î¥«¥é¥¯¥ê¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¡×¤ÎÂ¼¾å·ò»Ö¤¬¡¢Éô²°¤Î¸°¤òÊÖµÑ¤·Ëº¤ì¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤ÇÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÀÀî¥Á¡¼¥à¤ÎÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï½÷·Ý¿Í¤ÎËÒÌî¥¹¥Æ¥Æ¥³¤¬¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Íñ¤òÍî¤È¤·¤Æ³ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Â¼°æÈþ¼ù¤¿¤ÁÅ´Æ»¥Á¡¼¥à¤¬Íñ¤òÇã¤¤¤ËÌá¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£´·î10Æü¤Î¡Ö¿å¥Ð¥é¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹VSÅ´Æ»¾è¤ê·Ñ¤®ÂÐ·èÎ¹19 ½Õ¤ÎË¼ÁíÈ¾ÅçSP¡×¤Ï¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤é¥ä¥é¥»¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥¹VSÅ´Æ»¾è¤ê·Ñ¤®ÂÐ·èÎ¹¡×¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢ÂÀÀî¤é¥Ð¥¹¥Á¡¼¥à¤¬£¸¾¡10ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤âÂÀÀî¤Ï£³Ï¢ÇÔÃæ¤Ç¡¢¼¡¤âÉé¤±¤ì¤Ð¡Ö¥¯¥Ó¡×¤Î´íµ¡¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£ÈÖÁÈÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ð¥¹¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÅ´Æ»¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤¿¤á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÇÏ¾ì¤â¤â¤³¤Ç¤¢¤ë¡£ÇÏ¾ì¤Ë¤Ï²áµî¤Ë¡ÖÂ¤«¤»Ìò¡×¤òÃ´¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó»ïµ¼Ô¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö2020Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ð¥¹VSÅ´Æ»¡ÙÂè2ÃÆ¤Ë¡¢ÇÏ¾ì¤ÏÅ´Æ»¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÑ°Õ¤·¤¿·¤¤Ç¤ÏÊâ¤¯¤Î¤¬¸·¤·¤¤¤È¡¢ÇÏ¾ì¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼Âå¶â¤È¤·¤ÆÅÏ¤µ¤ì¤¿£±Ëü±ß¤òÂ¼°æ¤ËÌÛ¤Ã¤Æ»È¤¤¡¢·¤¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ÜÆ°ÈñÍÑ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¶â¤¬¸º¤ì¤Ð¥¿¥¯¥·¡¼°ÜÆ°¤Ç¤¤ëµ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¡¢É¬Á³Åª¤ËÀï¤¤¤ÏÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»È¤¤¹þ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤¿Â¼°æ¤Ï·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â°ìÅÙ¡Ø¥Ð¥¹VSÅ´Æ»¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÇÏ¾ì¤¬ºÆ½Ð±é¤·¡¢¤½¤ì¤âÅ´Æ»¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¡£Â¼ê¤Þ¤È¤¤¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¡¢»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°£Ø¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÍ½¹ðÆ°²è¤ÇÂ¼°æ¤Ï¡¢
¡ÖÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬Å´Æ»¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ë¡×
¡¡¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬ÇÏ¾ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÎëÌÚÀ¿¡Ë