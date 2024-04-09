¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¿ÜºêÍ¥°á¡È1¡É¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¡¤½¤Î¶¯¤µ¤òÃçÎÉ¤·¤Î°¤Éô»í¤¬¾Ú¸À¡Ö·Ú¥È¥é¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿´¶³Ð(¾Ð)¡×
¥Ñ¥ê¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò50¥¥íµéÂåÉ½Áª¼ê¤Î¿ÜºêÍ¥°áÁª¼ê¤¬¡È1¡É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÁ´4»î¹ç10ÅÀ°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤·¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¾¡Íø¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¼«¿È¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Êº¹¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¿ÜºêÁª¼ê¡£
7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØGoing¡ªSports¡õNews¡ÙÆâ¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ß¡¢¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é(¤Ä¤¤¤Æ¤¿¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤Ã¤¤ê¤È³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤¬¤¤¤¤½ÀÆ»½÷»Ò52¥¥íµé¤ÇÆ±¤¸¤¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¼ê¤Î°¤Éô»íÁª¼ê¤Ï°ì½ï¤ËÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¿ÜºêÁª¼ê¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¡£¡Ö·Ú¥È¥é¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿´¶³Ð(¾Ð)¡×¤È¿ÜºêÁª¼ê¤Î¶¯¤µ¤ò¡È·Ú¥È¥é¡É¤È¤¿¤È¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿ÜºêÁª¼ê¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤â1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡È1¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ä¤¯¤ÄÈ¢¤Ï1ÈÖ¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£ÊÔ¤ß¹þ¤ß¡¢¥³¡¼¥ó¥í¡¼¤â11ËÜ¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ì¡¼¤Î±©º¬ÅÄÂîÌéÁª¼ê¤â¡Ö¤²¤óÃ´¤®¤Ë¥³¡¼¥ó¥í¡¼11ËÜ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¼«¿È¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤òÊÔ¤ß¹þ¤ó¤ÀËÜ¿ô¤Ë¤â1¤Î¿ô»ú¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÜºêÁª¼ê¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÀäÂÐ2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ñ¥ê¤ÎÃÏ¤Ç¡È1¡É¤ò¤«¤«¤²¤ë»Ñ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£(4·î7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØGoing¡ªSports¡õNews¡Ù¤òºÆ¹½À®)