¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥É¥é5¡È²¦»Ò¤«¤éÍè¤¿²¦»ÒÍÍ¡É¹âÅç¤¬ÀèÈ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¡¡10Æü¤«¤é¤Î³ÚÅ·Àï¤«¼¡¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¡¦¹âÅçÂÙÅÔÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¡¢10Æü¤«¤é¤Î³ÚÅ·Àï2»î¹ç¤È¡¢12Æü¤«¤é¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à3Ï¢Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¥×¥í½éÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬8Æü¡¢ÍÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ·Ñ¤®¤Ç³«Ëë1·³Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2»î¹ç3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨6¡¦00¡£Á°¥«¡¼¥É¤Î¥í¥Ã¥Æ3Ï¢Àï¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¡¢Á¾Ã«¤¬½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÀèÈ¯Ä´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¿·¿Í±¦ÏÓ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡4Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤«¤é4»î¹ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¡¢Â¾¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤È¤È¤â¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï3·î13Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢2²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¼Ò²ñ¿Í¤Î²¦»Ò»þÂå¤«¤é´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÌò³ä¤Ç¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÃæÅè´ÆÆÄ¤â¤«¤Í¤Æ¡ÖÀèÈ¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸üÂôÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤âÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀèÈ¯Å¬À¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¤¢¤¨¤ÆºÇ½é¥ê¥ê¡¼¥ÕÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£¸«Êý¤È¤·¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ËÌá¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ºÇÂ®151¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬Éð´ï¡£¡Ö¡ÊÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¡Ë¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂ©´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡È²¦»Ò¤«¤éÍè¤¿²¦»ÒÍÍ¡É¤¬¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤³«Ëë¤«¤é3¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³Éé¤±±Û¤·¤«¤é¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¡¢¶¯ÎÏÅê¼ê¿Ø¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦¡£
¡¡¡þ¹âÅç¡¡ÂÙÅÔ¡Ê¤¿¤«¤·¤Þ¡¦¤¿¤¤¤È¡Ë1999Ç¯¡ÊÊ¿11¡Ë12·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»ÀÖÊ¿»Ô½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£¾®³Ø1Ç¯»þ¤ËÀÖÊ¿¥ì¥Ã¥É¥ì¥¤¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢Åê¼ê·óÍ··â¼ê¡£ÀÖÊ¿Ãæ¤Ç¤Ï¡¢Æð¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¡£ÂìÀîÀ¾¤Ç¤Ï2Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢3Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡£ÌÀÂç¤Ç¤Ï½à¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î²¦»Ò¤Ç¹Å¼°¤ËºÆÅ¾¸þ¤·¤¿¡£23Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¡£1¥á¡¼¥È¥ë81¡¢80¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£