ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Éú¸«¡¡ºÆ¤Ó¥³¥ó¥ÓÁÈ¤à¡Ö¤µ¤Á¤È¤é¡×¤Ç»³ºê¤Î°ÜÀÒ¸å½é¾¡ÍøÆ³¤¯¡ª
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÉú¸«ÆÒ°ÒÊá¼ê¡Ê33¡Ë¤¬¡ÈÁêËÀ¡É¤ò½é¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¡£¥Á¡¼¥à¤Ï8Æü¡¢9Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê·§ËÜ¡¦Æ£ºêÂæ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¶õÏ©¤ÇÅ¨ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿¡£Á°²ó2Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿»³ºêÊ¡ÌéÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤È2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¤¬¡¢7²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÆ¤Ó¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¡Ö¤µ¤Á¤È¤é¡×¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤â»ß¤á¤ë¡£
¡¡Çö¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤«¤é¸«¤¨¤ëÆ·¤Î±ü¤ÏÇ³¤¨¤¿¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾å²¼¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÉú¸«¤Ï¡ÖÁ°²ó¡¢Ê¡Ìé¤ÏÇ´¤Ã¤ÆÇ´¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤âÇ´¤Ã¤ÆÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Þ¤À°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤òµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼ê½õ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó2Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ï¡Ö9ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤Çº£µ¨½é½Ð¾ì¤·¤Æ3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¤¬¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁÈ¤ó¤À»³ºê¤Ï7²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Éú¸«¤Ï¡Ö2Ç¯Á°¤è¤êÅê¤²¤é¤ì¤ëµå¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥É¤ÎÉý¤âÀ©¸Â¤Ê¤¯¹¤¬¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ë¡£À®½Ï¤·¤¿¡Ö¤µ¤Á¤È¤é¡×¤Ç¡¢½é¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¥Á¡¼¥à¤ÎÊá¼ê¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤Î74»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ»³ºê¤ÎÀìÂ°Êá¼ê¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤¯¤·¤¯¤â¡Ö¤µ¤Á¤È¤é¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿20Ç¯¤È¶¶ø¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¤À¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¤é¤·¤¯·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡¡Ö¤µ¤Á¤È¤é¡×¤ò·ëÀ®¤·¤Æ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢20Ç¯7·î16Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡£»³ºê¤ò5²ó5°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤È¹¥¥ê¡¼¥É¤·¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯ÇòÀ±¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤Îº¢¤Îµ¤»ý¤Á¡¢½é¿´¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÉú¸«¤Ï¸À¤¦¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¡¢¤ÈìÅÍß¤Ë·ë²Ì¤À¤±¤òµá¤á¤¿4Ç¯Á°¡£¡È¸¶ÅÀ²óµ¢¡É¤ÇìÅÍß¤Ë½é¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£¡ÊÀ¶Æ£¡¡½ÙÂÀ¡Ë