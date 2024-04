女優でモデルの高橋メアリージュン(36)が8日までにインスタグラムを更新。バングラデシュにあるゴミ山を訪れたことを報告、思いをつづった。

高橋は「バングラデシュにあるゴミ山へ。これで小さい方だそうです」と、一面のゴミの中に佇む様子などをリール動画で披露した。

つづけて「『これはこれからどうなるの?』『このまま山が大きくなっていきます』」とやりとりを披露。

そして「大量生産、大量廃棄、普段の買い物について考えさせられます。大切に買い物して、大切に使いたいですね」と、思いをつづった。

また「Went to this garbage mountain in Bangladesh. It's shocking but it's smaller one. I asked, ” How do you think this is going to o?" They told me, "Just it will get bigger and bigger.” It made me think about mass produce, mass waste, and everyday shopping.」と、英語でもつづった。

この投稿に「なんと、これでも小さい方とは。いろいろ考えさせられるね」「これからの社会問題についていろいろ考えさせられます。現場まで行ってその様子を私達に届けさせてくださるメアちゃんには尊敬しかありませ」「動画を見て、あらためて物を大切に使おうと考えさせられました」などの声が寄せられている。