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¤Þ¤¿¡ÖWent to this garbage mountain in Bangladesh. It's shocking but it's smaller one. I asked,¡¡¡É¡¡How do you think this is going to o?" They told me, "Just it will get bigger and bigger.¡É¡¡It made me think about mass produce, mass waste, and everyday shopping.¡×¤È¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
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