¡Ú¥¢ー¥ê¥ó¥È¥óCÅ¸Ë¾¡ÛGIÇÏÂ³½Ð¤Î3ºÐ¥Þ¥¤¥ë½Å¾Þ¡¢ÁÇ¼ÁÇÏ¥·¥ô¥¡ー¥¹¤¬Ãæ¿´
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬¾¡¤Ã¤¿¥Ú¥¬¥µ¥¹S¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤à3ºÐ½Å¾Þ¤Ç¡¢18Ç¯¤«¤éNHK¥Þ¥¤¥ëC¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤È¤·¤Æ»Ü¹Ô»þ´ü¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¶áÇ¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤«¤é¤Ï¥ß¥Ã¥ー¥¢¥¤¥ë¡¢¥ì¥¤¥ó¥Üー¥é¥¤¥ó¡¢¥Ú¥ë¥·¥¢¥ó¥Ê¥¤¥È¡¢¥¿¥ïー¥ª¥Ö¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥À¥Î¥ó¥¹¥³ー¥Ô¥ª¥ó¤Ê¤É¡¢Éé¤±¤¿ÇÏ¤«¤é¤â¥¤¥ó¥Ç¥£¥Á¥ã¥ó¥×¡¢¥À¥Î¥ó¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡¢¥Ô¥¯¥·ー¥Ê¥¤¥È¤Ê¤ÉGIÇÏ¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1.Á°Áö¾å¤¬¤ê¤Ç²á¿®¤Ï¶ØÊª
¡¡²áµî10²ó¤Ç¡¢Á°Áö¤Î¾å¤¬¤ê¤¬1°Ì¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï[0-2-2-27]¤È¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¾å¤¬¤ê2°Ì¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤â[0-3-2-18]¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ä¾Àþ¤¬Ä¹¤¤¥³ー¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¾å¤¬¤ê¾å°Ì¤ÎÇÏ¤òÁÀ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢Á°Áö¾å¤¬¤ê¤¬1¡¦2°Ì¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤Î1Ãå¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¤¡£
2.Á°Áö½Å¾ÞÁÈ¤¬Ãæ¿´
¡¡²áµî10²ó¤Ç¡¢Á°Áö¤¬½Å¾Þ¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï[9-5-3-31]¤ÇÊ£¾¡Î¨¤Ï35.4¡ó¤Ë¾å¤ë¡£°ìÊý¡¢Á°Áö¤¬1¾¡¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï[0-3-4-59]¤ÇÊ£¾¡Î¨¤Ï10.6¡ó¡£»Ü¹Ô»þ´üÊÑ¹¹¸å¤Î¾¡¤ÁÇÏ6Æ¬¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ°Áö¤¬½Å¾Þ¤À¤Ã¤¿¡£
3.´Ö³Ö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶ìÀï
¡¡²áµî10²ó¤Ç¡¢Ãæ3½µ°ÊÆâ¤Ç½ÐÁö¤·¤¿ÇÏ¤Ï[0-2-2-46]¤ÇÊ£¾¡Î¨8.0¡ó¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãæ4～8½µ¤ÎÇÏ¤Ï[6-5-6-45]¤ÇÊ£¾¡Î¨27.4¡ó¡¢Ãæ9½µ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï[4-3-2-24]¤ÇÊ£¾¡Î¨27.3¡ó¡£ºòÇ¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥ª¥ª¥Ð¥ó¥Ö¥ë¥Þ¥¤¤âÃæ17½µ¤ÎµÙ¤ßÌÀ¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ô¥¡ー¥¹¤Ï½©²Ú¾Þ¤È¥É¥Ð¥¤¥¿ー¥Õ¤ò¾¡¤Ã¤¿¥ô¥£¥Ö¥í¥¹¤Î»Æ¤Ç¡¢¿·ÇÏÀï¤ò¾¡¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¤¤µ¤é¤®¾Þ¤Ç¡¢º¹¤·ÍÍø¤ÎÇÏ¾ì¤ÇÀè¹Ô¤·¤Æ3Ãå¡£Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ê¤éÎÏ¾å°Ì¤Ç¡¢½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£