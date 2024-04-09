¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÍ¥¾¡¤Ï¡ÖÀ£Ê¬¤Î¶¸¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬É¬Í×¡× ¾¾»³±Ñ¼ù¤â¡Ö·çÅÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçÀä»¿¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¶â¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤¬¸ì¤ëÆñ¤·¤µ
11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¥´¥ë¥Õ¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÌ´ÉñÂæ¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¡£Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡Ê30¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµ³Î¤µ¡¢À£Ê¬¤Î¶¸¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤È¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤ë¡£2021Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê32¡¢LEXUS¡Ë¤È¤Ï2Æü´Ö¶¦¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤·3°Ì¡£¾¾»³¤â¡Ö·çÅÀ¤¬¤Ê¤¤¡¢Áè¤¦¤Î¤Ï·ù¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£Êì¤ÏÆüËÜ°é¤Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡£7²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ÇÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤Ø¡¢»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÍ¥¾¡¤Ï¡ÖÀ£Ê¬¤Î¶¸¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬É¬Í×¡× ¾¾»³±Ñ¼ù¤â¡Ö·çÅÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçÀä»¿¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¶â¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤¬¸ì¤ëÆñ¤·¤µ
Q¡§¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊªÀ¨¤¯Ä´»Ò¤ÎÎÉ¤¤Æü¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ã¥È¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£Áí¹çÅª¤Ë¸«¤ì¤ÐÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢Îý½¬¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÂç²ñ¤Ç¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂç²ñ¤Ç¤¹¡£¥´¥ë¥Õ³¦¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤Á¡¢Ëè²ó¤¢¤Î¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Q¡§¼ÂºÝ¤Ë¼ÇÀ¸¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§½é¤á¤Ï¶ÛÄ¥¤È¶½Ê³¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤Ã¤ÆÉã¤È¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤¿Âç²ñ¤Ç¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤«·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ÛÄ¥¤è¤ê¤â³Ú¤·¤µ¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤°ì½µ´Ö¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¤¡¢ÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤«µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§2019Ç¯¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤Ç¤¹¡£¡ÊºÇ½ªÆü¤ò2°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡¢12ÈÖ¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤Ö¤È16ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ËÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¸å¤Ë»Ò¶¡Ã£¤È¤½¤Î½Ö´Ö¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ç¤·¤¿¡£
Q¡§¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¤´¼«¿È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¥×¥ì¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§¤³¤³¤Þ¤Ç6²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤«Í¥¾¡¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾¾»³¡Ë±Ñ¼ù¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿»þ¡Ê2021Ç¯¡Ë¤ÏÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾¾»³¤¬Í¥¾¡¡¢¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤Ï3ÂÇº¹¤Ç3°Ì¥¿¥¤¡Ë¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¡Ê¡¦¥¦¥Ã¥º¡¢48¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿»þ¡Ê2019Ç¯¡Ë¤â¤½¤ÎÆü¤Ï¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï2°Ì¡Ê1ÂÇº¹¡Ë¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¤½¤Î2¤Ä¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
Q¡§¾¾»³¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ°Â¡¢¶ÛÄ¥¤È³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡£¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ëµ¤»ý¤Á¤Î¹â¤Þ¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ó¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÇ½ªÆü¤Î¥Õ¥í¥ó¥È9¤Ç¤Ï±Ñ¼ù¤¬°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£6ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï¥ê¡¼¥É¤«¤é¤«¤Ê¤êÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤¿¾õÂÖ¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯9¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò4¤Ä·è¤á¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï¡ÖÀµ³Î¤µ¡¢À£Ê¬¤Î¶¸¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬É¬Í×¡×
Q¡§¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¹¥¤¤Ê¥Û¡¼¥ë¤È·ù¤¤¤Ê¥Û¡¼¥ë¤Ï²¿ÈÖ¤Ç¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§Á´Éô¹¥¤¤Ç¤¹¡£Â¾¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆñ¤·¤¤¥Û¡¼¥ë¤â¤¢¤ê¡¢¥Ñ¡¼¤ä¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÁÀ¤¦¤Ù¤¥Û¡¼¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤È»É·ã¤¬¤¢¤ë¥Û¡¼¥ë¤Ï¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¥¢¡¼¥á¥ó¡¦¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ê11ÈÖ¡Á13ÈÖ¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¥ì¥¤¥º¥¯¥ê¡¼¥¯¤¬Î®¤ì¡¢ÌÚ¤¬¤¢¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÎ©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÁ´¤¯ÊÌ¤ÎÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤ËÁ´¤Æ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷¤â´¬¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¿á¤¹Ó¤ì¡¢»É·ã¤ÎÂ¿¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
Q¡§Ä¹¤¤¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§Ä¹¤¤¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¡¢Àµ³Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
Q¡§18¥Û¡¼¥ë¤ò²ó¤ë¤Î¤ËµÖ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯ÉéÃ´¤Ê¤É¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§¤ß¤ó¤Ê¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë°Ê¾å¤ËµÞ¤ÊÅÐ¤ê¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤½¤ÎµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë18ÈÖ¡£¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò½Ð¤ë¤ÈÂç¤¤ÊµÖ¤ò²¼¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é°ìÊâ¤º¤ÄÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¼«Á³¤Ë½ÐÍè¤¿¥³¥í¥·¥¢¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¼ÇÀ¸¤Î¾å¤Ë¤ß¤ó¤Ê°Ø»Ò¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÍËÆü¤ËºÇ½ªÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Q¡§¶½Ê³¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£
Q¡§¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§Á´¤Æ¤Ç¤¹¡£Àµ³Î¤µ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤âÀ£Ê¬¤Î¶¸¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤¬°ìÈÖ´²Âç¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤ÏÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤Êý¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£¥Á¥Ã¥×¤âÆñ¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥¢¥ó¤âÆñ¤·¤¤¡£
Q¡§¤É¤ì¤À¤±Æñ¤·¤¤¤«¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§ËÜÅö¤ËÀµ³Î¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥ë¤ÎµÕÂ¦¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢µÖ¤ò±Û¤¨¤ÆÅ¾¤¬¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¡¼¤ò¼è¤ë¤Î¤Ë25¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó7.6m¡Ë¤°¤é¤¤¤ò·è¤á¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤ÏÈæ³ÓÅªÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¾è¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤É¤ì¤À¤±Æñ¤·¤¯¡¢µÞ¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Q¡§¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§Áè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¾°¹¹¤Ç¤¹¤Í¡£¥´¥ë¥Õ¤Ï»Å»ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê»Å»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç»Å»ö¤ò¿ë¹Ô¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¯¤·¤â¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤â»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÆ±¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§´Ö°ã¤¤Ìµ¤¯¡¢¤³¤³¤ËËèÇ¯Íè¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤·¤¿¡£
Q¡§º£Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤ÎÂç²ñ¤ò¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÎÉ¤¤½àÈ÷¤Ë¤â¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¤¥¹¥í¡¼¥×¤«¤éÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ë´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¤Ç¤ÏÊ¿ÌÌ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¥Õ¥Ã¥¯¥¹¥í¡¼¥×¡¢¥«¥Ã¥È¥¹¥í¡¼¥×¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥í¡¼¥×¡¢¥¢¥Ã¥×¥¹¥í¡¼¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢µÖ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÇ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Àµ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Q¡§º£²ó¤¬¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿7²óÌÜ¡£²¿ÅÙ¤â¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤½¤ì¤È¤âÇ¯¡¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§Î¾Êý¤Ç¤¹¡£²¿ÅÙ¤«·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²¿¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢²¿¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·×²èÄÌ¤ê¤Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡Ö¾ï¤Ë´¶¿´¡×
Q¡§¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ë¤ÏÆüËÜ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò»ý¤Ä¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¶â¥á¥À¥ë¤òÉ½¾´Âæ¤Ç·Ç¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤ÏËº¤ì¤ë»ö¤Î¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
Q¡§ÁÄÉãÊì¤¬¤Þ¤À½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§¤Ï¤¤¡¢Åìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§²¿ÅÙ¤«Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§¤Ï¤¤¡¢²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÅìµþ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÐÍè¤ë¸Â¤êPGA¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤ÈÆüËÜ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿½¸¤Þ¤ê¤ò¤·¤Þ¤¹¡£µ¢¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¤¤Ä¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§±ü¤µ¤ó¤âÆüËÜ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¤¹¡£²Æì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤ó¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Q¡§²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃæ¿´¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ðº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤ò¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤â¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥¹¤òÎ¥¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¶¦¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¥³¡¼¥¹¾å¤Ç¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¥´¥ë¥Õ¤â»Å»ö¤È¤Ê¤ê¼Á¤Î¹â¤¤»þ´Ö¤ò¥³¡¼¥¹³°¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤«¤éÎ¥¤ì¡¢²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§ÆüËÜ¤Î°õ¾Ý¤äË¬¤ì¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§¾ï¤Ë´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸²½¤ä¿Í¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î¿´¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¬ÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ê¤ÉÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤Ë·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢ËèÇ¯Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Q¡§¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§Á´Éô¤Ç¤¹¡£¤ª¼÷»Ê¡¢¾ÆÆù¡¢¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¢Æé¾Æ¤¤¦¤É¤ó¡£¼«Ê¬¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤éÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ê¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§¤½¤·¤Æ¼¡¤Î¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤â²ÈÂ²¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§¤Ï¤¤¡¢Éã¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿·¤¿¤ÊÁØ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ±Â²À¤ËÊ£»¨¤µ¤¬Áý¤·¤Æº®Íð¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
Q¡§¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÞÎØ¤Î¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤Ç¹ñ¤òÂåÉ½¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËè²óÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¾ÍÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÂç²ñ¤ÇÆÃ¤ËÉã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤ÆÉã¤òÂåÉ½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÁªÆÍÇË¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ß¡¢ÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Q¡§ºÇ¸å¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Ç²¿¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡§Á´¤Æ¤Ç¤¹¡¢Á´¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡£Ç¯¤ËÊ£¿ô¤ÎÂç²ñ¤òÍ¥¾¡¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤â¤â¤¦°ìÅÙ¼è¤ê¤¿¤¤¡£¹â¤¤É¸½à¤ÈÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£