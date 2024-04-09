¡ÖÃæÇ¯¤ÎÌ´¡¢¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×ÈÄÃ«Í³²Æ¤¬¤¤¤Ä¤«¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¿Íµ¤¾®Àâ¤Ø¤Î¶¦´¶¤â
½÷Í¥ÈÄÃ«Í³²Æ¡Ê48¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤¤¤Ä¤«¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
ÈÄÃ«¤Ï¡¢¤¿¤±¤Î¤³¤ÈÆÚ¥Ð¥é¤ÎÎÁÍý¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¾ì½ê¤À¡£ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¾²¤Ç¿²¤¿¤³¤È¤â°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¿©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡£ÃæÇ¯¤ÎÌ´¡¢¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¾®³Ø6Ç¯¤«Ãæ³Ø1Ç¯¤Î»þ¤Ë¡¢µÈËÜ¤Ð¤Ê¤Ê»á¤Î¾®Àâ¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤òÆÉ¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ÈÄÃ«¤Ï¡Ö¿´Íî¤ÁÃå¤¯¤Î¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤À¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤Ë¼Â´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Ö¤ó¤Ö¤ó¤ÈÆ¬¤ò½Ä¤Ë¿¶¤ë¡£¤ï¤«¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤È¶¦´¶¤ò´ó¤»¤¿¡£