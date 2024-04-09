¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡¢Ä¹Ìî¸ø±é¤Î¥²¥¹¥È°ìÀÄãØ¤é¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¤ª¤¤¤·¤¤º¹¤·Æþ¤ì¤Î¿ô¡¹¤â¸ø³«
¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ê55¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø±é¤Î¥²¥¹¥È¤Ë°ìÀÄãØ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¹âÅè¤Ï¡Ö¿®½£¾åÅÄ¸ø±é¡¡¥²¥¹¥È¤Ë°ìÀÄãØ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢°ìÀÄãØ¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¥¦¥Ã¥È¥ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°ìÀÄãØ¤ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÚÉô¿¿°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤äÉñÂæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÄ¹Ìî¤Ïº¹¤·Æþ¤ì¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¡¼¡×¤È¡¢¿ô¡¹¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÄ¹Ìî¤Ï¡¢¤ªÌîºÚ¤â¡¢¤ªÊÆ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á´¹ñ¤Ç¡¢±ÉÍÜ¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¥á¥É¥ì¡¼¡¢¥Ï¥Ê¥ß¥º¥¡¢ºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÄ¹Ìî¸©¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡£º¹¤·Æþ¤ì¥¹¥´¡¼¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£