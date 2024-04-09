ÃæÆü¡¦Î©Ï²´ÆÆÄ¡¡2891Æü¤Ö¤ê¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Ø¡Ö¤·¤Ö¤È¤¯¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2891Æü¤Ö¤ê¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Ø¡¢¼é¤ê¾¡¤Ä¡£5Æü¤«¤é¤Î¹Åç3Ï¢Àï¤ÇµåÃÄ12Ç¯¤Ö¤ê¤Î3ÀïÏ¢Â³ÎíÉõ¾¡Íø¤òµó¤²¤¿ÃæÆü¤Ï¡¢9Æü¤«¤é0.5¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉ¤¦¼ó°Ì¡¦DeNA¤ÈÅ¨ÃÏ¤Ç2Ï¢Àï¡£Î©Ï²´ÆÆÄ¤Ï¶¯ÎÏÂÇÀþÁê¼ê¤Ë¡¢¹¥Ä´¤ÎÅê¼ê¿Ø¤òÃæ¿´¤Ë¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ä¹½ÁÛ¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤â°ìÈÖÂÇÀþ¤¬¤¤¤¤¡¢µ»½Ñ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡£µÞ¤Ë¥Ð¥«¥Ð¥«ÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ö¤È¤¯¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹Åç3Ï¢Àï¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤¬¤½¤í¤Ã¤Æº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£º£²ó¤Ï½éÀï¤Ë¾®³Þ¸¶¡¢2ÀïÌÜ¤Ë¤Ïº£µ¨½éÅÐÈÄ¤Î¾¾ÍÕ¤òÈ´¤Æ¤¡£ÂçÊª¿·¿Í¡¦ÅÙ²ñ¤¬²Ã¤ï¤ê¤µ¤é¤Ë¸ü¤ß¤òÁý¤·¤¿ÂÇÀþ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£½éÀï¤Ë¾¡¤Æ¤Ð16Ç¯5·î10Æü°ÊÍè¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¡£2Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Àºòµ¨¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£