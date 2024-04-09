¡ÖºÄ¸¢¼Ô°Ñ°÷²ñ¡×ÀßÎ©¶¨µÄ¡á¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸þ¤±ºÆÊÔ¸ò¾Ä¡½ÊóÆ»
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó»þ»ö¡ÛÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ï£¸Æü¡¢¥í¥·¥¢¤¬¿¯¹¶¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ìÉôºÄ¸¢¹ñ¤¬¡¢ºÄÌ³ºÆÊÔ¸ò¾Ä¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö°Ñ°÷²ñ¡×¤ÎÀßÎ©¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç£±£µÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡Ê£É£Í£Æ¡Ë¤ÈÀ¤³¦¶ä¹Ô¤Î½Õµ¨²ñ¹ç¸å¡¢ÀßÎ©¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀè¿Ê£·¥«¹ñ¡Ê£Ç£·¡Ë¤Ê¤É¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎºÄ¸¢¹ñ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£²·î¡¢Æ±¹ñ¤Ë¤è¤ëºÄÌ³ÊÖºÑ¤ÎÄä»ß¤ò£²£·Ç¯£³·îËö¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¤¿¤À£É£Í£Æ¤Ïº£Ç¯£³·î¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢¡ÖºÄÌ³ºÆÊÔ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎºÄÌ³¤Ï»ýÂ³ÉÔ²ÄÇ½¡×¤ÈÌÀ¸À¡£ÂçÉý¤Ê¸ºÌÈÁ¼ÃÖ¤¬É¬Í×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡