Á°Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤ (1)¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢£¥½¥Õ¥È¥Õ¥í¥ó <2321> ¡¡101±ß¡¡(+23±ß¡¢+29.5¡ó) °ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥½¥Õ¥È¥Õ¥í¥ó¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <2321> [Åì¾Ú£Ç]¤¬Â³µÞÆ¡¢°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£8Æü¸áÁ°11»þÈ¾¡¢¥¸¥§¥Í¥·¥¹¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¥½¥Õ¥È¥Õ¥í¥ó¤Î»Ò²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤¹¤ë¼«Á³²ñÏÃAI¥Ü¥¤¥¹¥Ü¥Ã¥È¡Öcommubo¡Ê¥³¥ß¥å¥Ü¡Ë¡×¤È¡¢¥¸¥§¥Í¥·¥¹¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖGenesys¡¡Cloud¡×¤¬µ»½ÑÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÏÃ±þÂÐ¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÜµÒÂÎ¸³¡ÊCX¡Ë¤Î¸þ¾å¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£Genesys¡¡Cloud¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¸ÜµÒ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÂç¤¤¯ÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Î¶ÈÌ³¤ËÅ¬¤·¤¿·Á¤Ç¥Ü¥¤¥¹¥Ü¥Ã¥È¤ò±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥Ã¥¯ <9717> ¡¡1,710±ß¡¡(+300±ß¡¢+21.3¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥Ã¥¯ <9717> [Åì¾Ú£Ð]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Á°½µËö5Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿¥°¥ëー¥× <9613> [Åì¾Ú£Ð]¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿¤¬¥¸¥ã¥¹¥Æ¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜÅª¤Ë³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡ÊTOB¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Çã¤¤ÉÕ¤±²Á³Ê¤Ï1³ô1940±ß¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥Ã¥¯¤Î³ô²Á¤ÏTOB²Á³Ê¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Çã¤¤ÉÕ¤±Í½Äê¿ô¤Î²¼¸Â¤Ï1176Ëü8500³ô¤Ç¡¢¾å¸Â¤ÏÀßÄê¤·¤Ê¤¤¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï4·î8Æü¤«¤é5·î23Æü¡£TOBÀ®Î©¸å¡¢½êÄê¤Î¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥Ã¥¯¤ÏTOB¤Ë»¿Æ±¤Î°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢³ô¼ç¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ï5Æü¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥Ã¥¯¤ò´ÆÍýÌÃÊÁ¡Ê³ÎÇ§Ãæ¡Ë¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Î£Ô£Ô¥Çー¥¿¤Ï¥¸¥ã¥¹¥Æ¥Ã¥¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò¥°¥ëー¥×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂÎÀ©¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤ÎÈ¯´ø¤È¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¢££Ñ£Ð£Ó¸¦µæ½ê <5595> ¡¡3,815±ß¡¡(+665±ß¡¢+21.1¡ó) °ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡£Ñ£Ð£Ó¸¦µæ½ê <5595> [Åì¾Ú£Ç]¤¬5Æü¤Ö¤êµÞÈ¿Æ¡¢°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°½µËö5Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÂç·¿°Æ·ï¤òÍî»¥¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Æâ³ÕÉÜ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¾®·¿SAR±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú»ö¶È¤Ç¡¢Íî»¥³Û¤Ï15²¯3800Ëü±ß¡£Ç¼´ü¤Ï25Ç¯5·î´üÃæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆüÄ«Êý¤Ë¾®·¿SAR±ÒÀ±QPS-SAR7¹æµ¡¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤·¡¢ÊÆ¥¹¥Úー¥¹£Ø¼Ò¤¬Í½ÄêÆü»þ¤ò4·î8Æü¸áÁ°8»þ16Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤ËÀßÄê¤·¤¿¤È³«¼¨¤·¤¿¡£Í½È÷Æü¤ÏÍâ9Æü¤ÎÆ±»þ¹ï¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²¬Ìî¥Ð <6492> ¡¡4,250±ß¡¡(+700±ß¡¢+19.7¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡²¬Ìî¥Ð¥ë¥ÖÀ½Â¤ <6492> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ±¼Ò¤Ï5Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢24Ç¯11·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê23Ç¯12·î～24Ç¯2·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£±Ä¶ÈÂ»±×¤Ï2²¯6900Ëü±ß¤Î¹õ»ú¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯3400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¾åÈ¾´ü·×²è¤Î9400Ëü±ß¤òÂç¤¤¯Ä¶²á¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ96.3¡óÁý¤Î15²¯7000Ëü±ß¤ÇÃåÃÏ¡£ÅÄ¸¶¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¸þ¤±ÊÛ¡¢¹âÉÍ¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê2¹æµ¡¸þ¤±ÁÇºà¡¢½÷Àî¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê2¹æµ¡¸þ¤±ÉôÉÊ¡¢¼«²ÈÈ¯ÅÅÀßÈ÷¸þ¤±¤ÎÊÛÉôÉÊ¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤¬´óÍ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉôÌç¤Ç¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ¸þ¤±¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥¶ÈÀÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¾åÈ¾´üµÚ¤ÓÄÌ´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï½¾Íè·×²è¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££Ê£Å£Ô <6228> ¡¡4,665±ß¡¡(+700±ß¡¢+17.7¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥¸¥§¥¤¡¦¥¤ー¡¦¥Æ¥£ <6228> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Á°½µËö¤Ï¥ê¥¹¥¯¥ª¥Õ¤ÎÃÏ¹ç¤¤¤Ë¹³¤·¤ÆÂçÉý¹â¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¤¬¡¢8Æü¤Ï°ìÃÊ¤ÈÇã¤¤¤ÎÀª¤¤¤¬Áý¤·¡¢ÃÍÉýÀ©¸Â¾å¸Â¤Î4665±ß¤Þ¤Ç¾å¾º¡¢2·î5Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿4313±ß30Á¬¡ÊÊ¬³ä½¤Àµ¸å³ô²Á¡Ë¤ò°ìµ¤¤Ë¾åÈ´¤¾å¾ìÍè¹âÃÍ·÷¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£È¾Æ³ÂÎÀö¾ôÁõÃÖ¤Î³«È¯¡¦Àß·×¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇäµÚ¤Ó¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼ê³Ý¤±¡¢¤½¤Î¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬ºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤ÎÎÌ»º¤òÌÜ»Ø¤¹Æü¤Î´ÝÈ¾Æ³ÂÎ¿·²ñ¼Ò¤Î¥é¥Ô¥À¥¹¤«¤é¤Î¼õÃí³ÍÆÀ¡££Ê£Å£Ô¤Ï¥é¥Ô¥À¥¹¤«¤é¼õÂ÷¤·¤¿¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤µ»½Ñ¤Î´ðÁÃ¸¦µæ³«È¯¶ÈÌ³¤ò´°Î»¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤ËËçÍÕ¼°¤È¤ß¤é¤ì¤ë»îºîÁõÃÖ¤Î¸¦µæ³«È¯¶ÈÌ³¤ò¼õÂ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ô²Á¤Ï¡¢ÌÜÀè¤ÎµÞÆ¤Ç¤ä¤ä²áÇ®´¶¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤À¤¬¡¢»þ²ÁÁí³Û¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ600²¯±ß¶¯¤Ë²á¤®¤º¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê³ô²Á¤Î¾åÃÍÍ¾ÃÏ¤Ë¤Ê¤ª´üÂÔ¤¬Êç¤ë¡£
¢£¥®¥Ã¥¯¥¹ <9219> ¡¡1,058±ß¡¡(+150±ß¡¢+16.5¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥®¥Ã¥¯¥¹ <9219> [Åì¾Ú£Ç]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£8Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö <7203> [Åì¾Ú£Ð]¥°¥ëー¥×¤Î¥È¥è¥¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ñー¥Ä¤È¡ÖAIÀ°È÷¸«ÀÑ¤ê¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢3·î1Æü¤Ë¥È¥è¥¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¿·Âçºå¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Î®Æþ¤·¤¿¡£¡ÖAIÀ°È÷¸«ÀÑ¤ê¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¥Ç¥£ー¥éー¤ä¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¹©¾ì¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼Ö¤ÎÉôÉÊ¸ò´¹¡¦À°È÷Í½Â¬¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£¼ÖÎ¾¾ðÊó¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬Ìó80¹àÌÜ¤ÎÀ°È÷ÆâÍÆ¤ò¿ÇÃÇ¤·À°È÷¤ÎÉ¬Í×ÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ä¾©ÅÙ¤ò»»½Ð¤·¤¿¡ÖAI¿ÇÃÇ½ñ¡×¤òºîÀ®¡£¡ÖAI¿ÇÃÇ½ñ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÆþ¸ËÁ°ÃÊ³¬¤Î¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Çー¥¿¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿À°È÷ÆâÍÆ¤ÎÄó°Æ¡¦¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢Æþ¸Ë¸å¤ÎÀ°È÷ºî¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âAI¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ëºî¶È·×²è¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Îºî¶ÈÉé²Ùºï¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢25Ç¯¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¥È¥è¥¿¼ÖÎ¾ÈÎÇäÅ¹¤Ø½ç¼¡¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÀÓ¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥æー¥Ôー <2809> ¡¡3,227±ß¡¡(+437.5±ß¡¢+15.7¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨3°Ì¡£¥¥æー¥Ôー <2809> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞÆ¡£Á°½µËö5Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢24Ç¯11·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò255²¯±ß¤«¤é310²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ57.4¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò138²¯±ß¤«¤é174²¯±ß¡ÊÆ±32.1¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£Çä¾å¹â¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î4800²¯±ß¡ÊÆ±5.5¡óÁý¡Ë¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³¤³°¤ÎÀ®Ä¹¤ä¹ñÆâ¹â¼Á²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼ç¸¶ÎÁ¤Î±Æ¶Á¤¬ÁÛÄê¤è¤ê¤â²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬Íø±×²¡¤·¾å¤²¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê23Ç¯12·î-24Ç¯2·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â1146²¯3200Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ6.5¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×81²¯4900Ëü±ß¡ÊÆ±4.9ÇÜ¡Ë¡¢½ãÍø±×60²¯3800Ëü±ß¡ÊÆ±4.8ÇÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£´ð´´¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ÔÈÎÍÑÁíºÚ¡¦¶ÈÌ³ÍÑÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÊªÎÌ¤¬²óÉü¤·¤¿¤Û¤«¡¢²Á³Ê²þÄê¤Ë¤è¤ëÃ±²Á¾å¾º¤Ê¤É¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£
¢£Æü¥¨¥ó¥¿ー <4829> ¡¡142±ß¡¡(+12±ß¡¢+9.2¡ó)
¡¡ÆüËÜ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º <4829> [Åì¾Ú£Ó]¤¬µÞÈ¿È¯¡£Á°½µËö5Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢24Ç¯5·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò45²¯±ß¤«¤é47²¯5000Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ12.8¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò2²¯1000Ëü±ß¤«¤é2²¯8000Ëü±ß¡ÊÆ±55.2¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò1²¯1000Ëü±ß¤«¤é2²¯1000Ëü±ß¡ÊÆ±2.0ÇÜ¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò2±ß¤«¤é3±ß¡ÊÁ°´ü2±ß¡Ë¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£DX¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ëIT¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥µー¥Ó¥¹¤¬ÁýÀª¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤äEC¡¦ASP¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤â¿Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¾å¹â¡¦Íø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹¹ðÀëÅÁÈñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÈÎ´ÉÈñºï¸º¤âÁÕ¸ù¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê23Ç¯6·î-24Ç¯2·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â34²¯4500Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.1¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×1²¯9600Ëü±ß¡ÊÆ±60.2¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×1²¯6000Ëü±ß¡ÊÆ±2.6ÇÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥Î¥à¥é¥·¥¹ <3940> ¡¡122±ß¡¡(+9±ß¡¢+8.0¡ó)
¡¡¥Î¥à¥é¥·¥¹¥Æ¥à¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó <3940> [Åì¾Ú£Ó]¤¬µÞ¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¹ñÆâÂç¼êÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ¥áー¥«ー¤«¤é¡ÖÀ¸»º´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¡×¡ÖÆü¼¡¶ÈÌ³¤Î¶ÈÌ³Éé²ÙÄã¸º¡×¤ä¡Ö¾ðÊó¶¦Í¤ÎÁá´ü²½¡¿²Ä»ë²½¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼õÃí¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥× <6580> ¡¡776±ß¡¡(+53±ß¡¢+7.3¡ó)
¡¡¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥× <6580> [Åì¾Ú£Ç]¤¬7Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£8Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢ÂçÊ¬¤ß¤é¤¤¿®ÍÑ¶â¸Ë¡ÊÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¼«Æ°¿ÇÃÇ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖJ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎOEMÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£J¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÊ¬¤ß¤é¤¤¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¼è°úÀè¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯¸øÅª»Ù±çÀ©ÅÙ¡ÊÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¡Ë¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¿½ÀÁ´õË¾¼Ô¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹ <6526> ¡¡4,952±ß¡¡(+332±ß¡¢+7.2¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨9°Ì¡£¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¥È <6526> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£Á°½µËö¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬ÇÈÍð°Â¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢Æ±¼Ò³ô¤ÏÄ«Êý¤³¤½Âç¤¤¯²¼ÃÍ¤òÃµ¤ëÅ¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¸å¾ì¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÌá¤êÂ¤È¤Ê¤ê¡¢Âç°ú¤±¤Ï69±ß°Â¤È¾®Éý¤Ê²¼¤²¤Ë¤È¤É¤á¤ëÄì·ø¤µ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£8Æü¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¾åÃÍ»Ø¸þ¤Î¶¯¤µ¤ò¤ß¤»¤Ä¤±¤¿¡£¸ÜµÒ¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÀß·×¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥àSoC¤ò¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¹·ÁÂÖ¤Ç¶¡µë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ È¾Æ³ÂÎÀß·×Ê¬Ìî¤Ç¹ñÆâ¤Ç¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤¿Â¸ºß¡£ºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Ç¤¢¤ë2¥Ê¥ÎÉÊ¤ÎÎÌ»º¤ò·×²è¤¹¤ëÆü¤Î´ÝÈ¾Æ³ÂÎ²ñ¼Ò¥é¥Ô¥À¥¹¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¥Á¥Ã¥×¥ì¥Ã¥È¡Ê¸ÄÊÌ¥Á¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ°ì¤Ä¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¼êË¡¡Ë¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¤Ï¤³¤Î¥Á¥Ã¥×¥ì¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤ò°®¤ë¥ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£Â¤â¤È¤Î¶ÈÀÓ¤â¹¥Ä´¤Ç¡¢24Ç¯3·î´ü±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ45¡óÁý¤Î315²¯±ß¤ò¸«¹þ¤à¤¬°ìÃÊ¤ÎÁý³Û¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£
¢£ÅìÍÎÃºÁÇ <5310> ¡¡8,400±ß¡¡(+490±ß¡¢+6.2¡ó)
¡¡ÅìÍÎÃºÁÇ <5310> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£8Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¡¢Ê©¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥¸¥ßー¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¼Ò¤«¤é¡¢¹â²¹¥Þ¥¤¥¯¥í¸¶»ÒÏ§¡ÊHTR¡Ë¸þ¤±¹õ±ôÀ½ÉÊ¤ò¼õÃí¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£HTR¤Ï¸¶»ÒÏ§¤È¤·¤Æ¸½ºß¼çÎ®¤Î·Ú¿åÏ§¤ËÈæ¤Ù¤Æ°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¤¦¤¨¡¢Ç®¸úÎ¨¤¬¹â¤¯·ÐºÑÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂè4À¤Âå¤Î¸¶»ÒÏ§¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëSMR¡Ê¾®·¿¥â¥¸¥åー¥ëÏ§¡Ë¡£¥¸¥ßー¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¼Ò¤Ï¡¢HTR¤òÅëºÜ¤·¤¿Ç®È¯À¸¥â¥¸¥åー¥ë¤ÎÀß·×¡¦À½Â¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¼õÃí¤Ï26Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¾¦ÍÑ±¿Å¾¤ò»Ï¤á¤ë¿·Ï§¸þ¤±¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Èー¥»¥¤ <8923> ¡¡2,559±ß¡¡(+148±ß¡¢+6.1¡ó)
¡¡¥Èー¥»¥¤ <8923> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£Á°½µËö5Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë24Ç¯11·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê23Ç¯12·î-24Ç¯2·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ12.3¡óÁý¤Î348²¯6800Ëü±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ÏÆ±45.7¡óÁý¤Î64²¯3500Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè1»ÍÈ¾´ü¤Ê¤¬¤éÄÌ´ü·×²è¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇ½ªÍø±×¤Î¿ÊÄ½Î¨¤Ï57¡óÂæ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÉÔÆ°»º³«È¯»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¼Ò³«È¯¤ÎÊªÎ®»ÜÀß¤Ê¤ÉÂç·¿Êª·ï2Åï¤òÇäµÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¼ý±×¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¢¨8Æü¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò³ô²ÁÊÑÆ°Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ºàÎÁ¤È¤È¤â¤ËÈ´¿è¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹