¡Úµð¿ÍµÏ¿¼¼¡Û£µÇ¯¤Ö¤ê¼¯»ùÅç³«ºÅ¡¡ÄÌ»»£¶¾¡£³ÇÔ¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¤¬¹¥ÁêÀ¡¡ÂÇÎ¨£´³ä£¹ÎÒ£±È¯£±£°ÂÇÅÀ
¡¡µð¿Í¤Ï£¹Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Èº£Ç¯¤Î½éÀï¤ò¼¯»ùÅç¤Ç·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤Îµå¾ì¤Ç¤Î¸ø¼°Àï¤Ï£±£¹Ç¯£´·î£±£¶Æü¤Î¹ÅçÀï°ÊÍè¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¡£Á°²ó¤Ï²¬ËÜÏÂ¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É£±£°°ÂÂÇ¤Ç£¸ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢Âç¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¯»ùÅç¤Çµð¿Í¤¬½é¤á¤Æ¸ø¼°Àï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£µ£²Ç¯£µ·î£²£±Æü¡£Åö»þ¤Ï³ûÃÓ»ÔÌ±µå¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤â¹Åç¤òÁê¼ê¤Ë£±£µ°ÂÂÇ¤Ç£±£°ÆÀÅÀ¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÆ£ËÜ±ÑÍº¡¢ÆþÃ«ÀµÅµ¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸©Î©³ûÃÓµå¾ì¡ÊÊ¿ÏÂ¥ê¡¼¥¹¡Ë¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸©¤Ç¤ÏÄÌ»»¤Ç£¶¾¡£³ÇÔ¤Î¹¥À®ÀÓ¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤·ÂÐÀï¥«¡¼¥ÉÊÌ¤Ë¾¡ÇÔ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹ÅçÀï¡û¡û¡¢£Ä£å£Î£ÁÀï¡û¡û¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ï¡ü¡ü¡û¡ü¡û¤Î£²¾¡£³ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¡£º£Ç¯¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¾¡ÇÔ¤ò¸ÞÊ¬¤ËÌá¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£²áµî¤Ë¼¯»ùÅç¤Ç¤ÏºäËÜ¤¬£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£²£²ÂÇ¿ô£¹°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨¡¦£´£°£¹¡££±ËÜÎÝÂÇ¤Ë£±£°ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£²¬ËÜ¤Ï£±£¸Ç¯¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤âËÜÎÝÂÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µð¿Í¤Ç¤ÏÍ£°ì¤ÎÊ£¿ôËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡££²¿Í¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¡Ê°¤Éô¡¡ÂçÏÂ¡Ë