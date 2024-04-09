¹õ¹¾Æ©½¤¤µ¤ó¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤âÅÀÅ©¤ò¼«Ê¬¤Ç¼è¤ê¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤«¤éÍ×Ãí°Õ¿ÍÊª¤Ë¡Ä¡ÖÉÂµ¤¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿ÍµåÃÄÁÏÀß£¹£°¼þÇ¯µÇ°¤ÎÏ¢Â³¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö£Ç¶å½½Ç¯¤«¤¯¸ì¤ê¤¡×¤ÎÂè£´²ó¤Ï¡¢£Ö£¹»þÂå¤ËÍ··â¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄ¥¤ê¡¢Å´ÊÉ¤ÎÆâÌî¿Ø¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¹õ¹¾Æ©½¤¤µ¤ó¡Ê£¸£µ¡Ë¤Î¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¡×¤À¡£µð¿Í¤ÎåÌÌ©¡Ê¤Á¤ß¤Ä¡Ë¤Ê¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ò»Ù¤¨¡¢¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤â¸÷¤Ã¤¿Ì¾ÏÆÌò¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¿ô¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤ò°é¤Æ¾å¤²¤¿¡Èµæ¶Ë¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼£²¡É¤¬¡¢µð¿Í»þÂå¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÅòÀõ²ÂÅµ¡¢ÂÀÅÄÎÑ¡Ë
¡¡¼èºà¸åµ¡¡ºò½©¡¢¹õ¹¾¤µ¤ó¤ÏÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢Âç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ£²¤«·î¤Û¤ÉÆþ±¡¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤º¡¢ÅÀÅ©¤ò¼«Ê¬¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤«¤é¤ÏÍ×Ãí°Õ¿ÍÊª¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È±üÍÍ¤¬º¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢¡ÖÆ¦¥¿¥ó¥¯¡×¤Î°ÛÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿À¸¿è¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Æþ±¡¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤ÏÉÂµ¤¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¹çÅÀ¤¬¤¤¤Ã¤¿¡££±£¶£µ¥»¥ó¥Á¤Î¾®¤µ¤ÊÂÎ¤È¡¢·ç¤±¤¿»Ø¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤òÊä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡£¡Ö¤¢¤·¤¿¤Ï¶á½ê¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤Ê¤ó¤À¡×¡£Ìîµå¤Ø¤Î¾ðÇ®¤â¤Þ¤¿¡¢¿ê¤¨¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÊÌîµå¥Ç¥¹¥¯¡¦ÂÀÅÄ¡¡ÎÑ¡Ë
¡¡¢¡µÏ¿¥á¥â¡¡²¦¤ÈÊÂ¤ÖÍ¥¾¡²ó¿ô¡¡Áª¼ê»þÂå¤Î¹õ¹¾¤Ï£¶£µ¡Á£·£³Ç¯¤Îµð¿Í£Ö£¹¤Ë¹×¸¥¡£°úÂà¸å¤â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æµð¿Í¡¢ÃæÆü¡¢À¾Éð¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¤ÓÀ¾Éð¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¤ò¹ç¤ï¤»¤¿£±·³¤Ç¤Î£Ö²ó¿ô¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï£²£°ÅÙ¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£±£´ÅÙ¤Î·×£³£´ÅÙ¡£µð¿Í¤Ç¤Î£Ö£¹·Ð¸³¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿¹µÀ¾½¤Î£´£¸ÅÙ¡¢Àî¾åÅ¯¼£¤Î£´£°ÅÙ¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢£³£´ÅÙ¤Ï²¦Äç¼£¤ÈÊÂ¤Ö²ó¿ô¤À¡£
¡¡¢¡¹õ¹¾¡¡Æ©½¤¡Ê¤¯¤í¤¨¡¦¤æ¤¤Î¤Ö¡Ë£±£¹£³£¸Ç¯£±£²·î£±£²Æü¡¢¼¯»ùÅç¡¦°¨ÎÉÄ®¡Ê¸½°¨ÎÉ»Ô¡ËÀ¸¤Þ¤ì¡££¸£µºÐ¡£¼¯»ùÅç¹â¤«¤éµÏÅçÃº¹Û¡¢ÆüÃº¹â¾¾¡¢Î©Àµ¸óÀ®²ñ¤ò·Ð¤Æ£¶£´Ç¯¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡££¶£¸Ç¯¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡££·£´Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸å¤Ï¡¢µð¿Í¡¢ÃæÆü¡¢À¾Éð¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤Ê¤É¤Ç¥³¡¼¥Á¤ä£²·³´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¡£¸½Ìò»þÂå¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£±£±£³£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£³£´£·£¸ÂÇ¿ô£¹£²£³°ÂÂÇ¡¢£µ£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£·£±ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£µÎÒ¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£