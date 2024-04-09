½÷À¤á¤°¤ê¥È¥é¥Ö¥ë¤«¡¡Ï©¾å¤ÇÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÀÒ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡Ì¾¸Å²°¡¦¹Á¶è
8Æü¸á¸å¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¤ÇÃËÀ¤ò¿ÏÊª¤Ç»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÀÒ¤Î¼«¾Î¼«±Ä¶È¡¢¥¿¥«¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¤¥¦¥¿¥«ÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¿¥«¥ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï8Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢¹Á¶èÀµÊÝÄ®¤Ç¡¢38ºÐ¤ÎÃËÀ¤ËÊñÃú¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÏÊª¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÃËÀ¤Ï±¦ÏÓ¤ËÉý1¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¿¥«¥ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»¦¤¹µ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¥¿¥«¥ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¡¢¸½¾ì¤«¤é2¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç·Ù»¡¤Ë¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ¤ò»É¤·¤¿¸å¡¢Æ¨Áö¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ï¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ç½÷À¤ò¤á¤°¤ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£