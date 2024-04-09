ºå¿À¡¡FA4Áª¼ê¤ò°ÖÎ±¤Ø¡¡Âç»³¡¢ºäËÜ¡¢¸¶¸ý¡¢»å¸¶¡¡µåÃÄ´´Éô¡Ö°ú¤Î±¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¡×
¡¡²«¶â»þÂåÅþÍè¤Ë¸þ¤±¡¢ºå¿À¤¬FAÁª¼ê¤Î°ú¤Î±¤á¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¡£Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê30¡Ë¡¢¸¶¸ýÊ¸¿ÎÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¡¢»å¸¶·òÅÍÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤Î4¿Í¤¬¡¢½çÅö¤Ê¤éº£·îÃæ¤Ë¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µåÃÄ´´Éô¤Ï8Æü¡¢¡Ö¸½ºß¡¢ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ð¤«¤ê¡£°ú¤Î±¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âç»³¤ÏÉÔÆ°¤Î4ÈÖ¡¢ºäËÜ¤Ï·ç¤«¤»¤ÌÊá¼ê¡£»å¸¶¤È¸¶¸ý¤ÏÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¡¹¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ4¿Í¤È¤â¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò»ý¤Á¡¢Í·ÁÌµ·Á¤Î¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ëº£¥ª¥Õ¹µ¤¨¤ë²áµîºÇÂçµé¤Î¡ÖFA¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ç¡¢µåÃÄ¤ÏÁ´°÷¤Î°ÖÎ±¤ËÅØ¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡¡ÖFA¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢Î¢ÊÖ¤»¤Ð¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÎ¬¤È°éÀ®Êý¿Ë¤¬À®¸ù¤·¤¿·ë²Ì¤È¤¤¤¨¤ë¡£À¸¤¨È´¤Ãæ¿´¤Î¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦¹üÂÀ¤Î»Ø¿Ë¤Î¤â¤È¡¢ÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ1·³¤ËÄêÃå¡£¤³¤ì¤¬¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾ÍÀ¤Ê¸¢Íø¤Î¼èÆÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢19Ç¯¤«¤éÂ³¤¯5Ç¯Ï¢Â³A¥¯¥é¥¹¤È¡¢ºòÇ¯¤Î18Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤È38Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ï²áµî2Ç¯¡¢ÇßÌî¡¢´äºê¡¢´äÄç¡¢À¾Í¦¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊFA¸¢¼èÆÀ¼Ô¤Î°ú¤Î±¤á¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£FA°ÜÀÒ¤Ï¡¢17Ç¯¤ÎÂçÏÂ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤¬ºÇ¸å¡£Âç»³¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤ÇµåÃÄ¤Ç¤Ï°ÛÎã¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òÂÇ¿Ç¡£ËÜ¿Í¤ÏÃ±Ç¯·ÀÌó¤òÁªÂò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µåÃÄ¤Ï´û¤ËºÇ½é¤ÎÀ¿°Õ¤ò¸«¤»¤¿¡£º£¸å¤â¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Íè·î°Ê¹ß¤Ë¤Ï¡¢ÀÄÌø¤â¹ñÆâFA¸¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£ÀÄÌø¤Ï2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤·¤¿Â¼¾å¡¢²¬Î±¤¬ÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤Ë¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏµåÃÄ½é¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡ÖFA¥é¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÂçÎÌÎ®½Ð¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤Î·ÁÀ®¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡¡¡þÂç»³¡¡ÍªÊå¡Ê¤ª¤ª¤ä¤Þ¡¦¤æ¤¦¤¹¤±¡Ë1994Ç¯¡ÊÊ¿6¡Ë12·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£¤Ä¤¯¤Ð½¨±Ñ¤Ç¤Ï¹â¹»ÄÌ»»27ËÜÎÝÂÇ¡£Çò²ªÂç¤Ç¤Ï4Ç¯½Õ¤Ë´Ø¹Ã¿·³ØÀ¸¥ê¡¼¥°¿·¤Î8ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Î4ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¡£16Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çºå¿ÀÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤ÏÁ´»î¹ç¤Ç4ÈÖ¤ËºÂ¤êÂÇÎ¨.288¡¢19ËÜÎÝÂÇ¡¢78ÂÇÅÀ¡£½ÐÎÝÎ¨.403¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡£1¥á¡¼¥È¥ë81¡¢94¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
¡þºäËÜ¡¡À¿»ÖÏº¡Ê¤µ¤«¤â¤È¡¦¤»¤¤¤·¤í¤¦¡Ë1993Ç¯¡ÊÊ¿5¡Ë11·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î30ºÐ¡£ÍúÀµ¼Ò¤Ç¤Ï1Ç¯½©¤«¤éÀµÊá¼ê¤òÌ³¤á¡¢2Ç¯²Æ¤È3Ç¯½Õ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£ÌÀÂç¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2Ç¯½Õ¤È½©¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡£15Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Çºå¿ÀÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î84»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î76»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¼õ¾Þ¡£1¥á¡¼¥È¥ë76¡¢80¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
¡¡¡þ¸¶¸ý¡¡Ê¸¿Î¡Ê¤Ï¤é¤°¤Á¡¦¤Õ¤ß¤Ò¤È¡Ë1992Ç¯¡ÊÊ¿4¡Ë3·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î32ºÐ¡£Äëµþ¤«¤é09Ç¯¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Çºå¿ÀÆþÃÄ¡£¹øÄË¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç13Ç¯¤«¤é°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢16Ç¯4·î¤Ë»ÙÇÛ²¼Éüµ¢¡£Æ±Ç¯5·î¤ÏÂÇÎ¨.380¤Ç·î´ÖMVP¡£18Ç¯¤ÏÂåÂÇ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó23°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢08Ç¯É°»³¿Ê¼¡Ïº¤ÎµåÃÄµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£19Ç¯1·î¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¡£¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¡¢º£Ç¯1·î¤Ë´°¼£¤òÊó¹ð¡£1¥á¡¼¥È¥ë82¡¢95¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
¡¡¡þ»å¸¶¡¡·òÅÍ¡Ê¤¤¤È¤Ï¤é¡¦¤±¤ó¤È¡Ë1992Ç¯¡ÊÊ¿4¡Ë11·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Åçº¬¸©½Ð¿È¤Î31ºÐ¡£³«À±¤Ç¤Ï2Ç¯½Õ¡¢3Ç¯½Õ²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£ÌÀÂç¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÎJX¡½ENEOS¤ò·Ð¤Æ16Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Çºå¿ÀÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é³«Ëë1·³Æþ¤ê¤·¡¢18¡¢19Ç¯¤Ï¼ç¤ËÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤ÆÁ´»î¹ç½Ð¾ì¡£ºòµ¨¤Ï¼ç¤ËÂåÂÇ¤Ç69»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨.236¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢5ÂÇÅÀ¡£1¥á¡¼¥È¥ë75¡¢78¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£
¡¡¢¦¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¡¡1·³ÅÐÏ¿145Æü¤ò1Ç¯¤È¤·¡¢¹ñÆâFA¤Ï8Ç¯¡Ê07Ç¯°Ê¹ß¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ï7Ç¯¡Ë¡¢³¤³°FA¤Ï9Ç¯¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¤ÎÍâÆü¤«¤éÅÚÆü½ËÆü¤ò½ü¤¯7Æü°ÊÆâ¤Ë¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤ËÊ¸½ñ¤Ç¿½ÀÁ¡£8ÆüÌÜ¤Î¸á¸å3»þ¤Ë¡ÖFAÀë¸ÀÁª¼ê¡×¤È¤·¤Æ¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢ÍâÆü¤«¤é¹ñÆâÁ´¤Æ¡Ê³¤³°FA¤Ï¹ñÆâ³°Á´¤Æ¡Ë¤ÎµåÃÄ¤È·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£