ºå¿À¡¦Â¼¾å¡¡£±£°£°¼þÇ¯¤Î¹Ã»Ò±à³«ËëÀïÇòÀ±¤Ç¾þ¤ë¡ÖÀ¼±ç¤Ï¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¡¡£¹Æü¡¦¹ÅçÀïÀèÈ¯
¡¡ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£¸Æü¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤ë£¹Æü¡¦¹ÅçÀï¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¡¢£±£°£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¹Ã»Ò±à³«ËëÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿£²Æü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ï¡¢£³²ó£µ¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¡£¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤Î£±½µ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£ÌÀÆü¾¡¤Ã¤Æ·ë²Ì½Ð¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤Ç¤¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£Æ±Àï¤Ç¤Ïºòµ¨¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿½é²ó¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£Æ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õ¼±¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡£¹Æü¤Î¹ÅçÀï¤ÎÆþ¾ì·ô¤Ï´°Çä¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤¬²«¿§¤¯À÷¤Þ¤ë¡£±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÀ¼±ç¤Ï¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Å¨¥Á¡¼¥à¤Ï·ù¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸×ÅÞ¤È¤Î¡È¶¦Æ®¡É¤òÀë¸À¡£¹Åç¤Ï£³»î¹çÏ¢Â³´°ÉõÉé¤±Ãæ¤À¤¬¡¢¡ÖÅÀ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¥Ò¥Ã¥È¤Ï½Ð¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤âÇ´¤Ã¤ÆÅê¤²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÌýÃÇ¤Ï¤ß¤¸¤ó¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î»ØÌ¾Îý½¬¤Ç¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£±«¤Î¤¿¤á²°³°Åêµå¤Ï¸«Á÷¤Ã¤¿¤¬½àÈ÷¤ÏËüÁ´¤À¡£¡Ö£±¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÅê¤²¤¿»î¹ç¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡£Åê¤²¤¿»î¹ç¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£ºòµ¨£±£°¾¡¤Î¤¦¤Á¹Ã»Ò±à¤Ï£³¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ïº£µ¨ºÇ½é¤ÎÇòÀ±¤òÀ»ÃÏ¤Ç¤Ä¤«¤à¡£