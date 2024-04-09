ÇòÀÐËã°á¡¡Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÇò¤¤È©ÊÝ¤ÄÈë¤±¤Ä¤Ë°Õ³°¤Ê¹ðÇò¡Ö¼Â¤Ï´é¤ËÆü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÇòÀÐËã°á¡Ê31¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆü»±¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö°²²°¥í¥µ¥Ö¥é¥ó¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æü»±¤òº¹¤·¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¡ÖÆü»±¤ÏÆü¾ï¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡£°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÇò¤¤È©¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÇòÀÐ¡£ÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ëÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¼Â¤Ï´é¤ËÆü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¡×¤È°Õ³°¤Ê¹ðÇò¡£¡ÖÈ©¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±ÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¤ËÆü¾Æ¤±¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¡¢Çö¼ê¤Î±©¿¥¤êÊª¤Ê¤É¤ÇÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆü»±¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤ÆÀâ¤¤¤¿¡£