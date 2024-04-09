Ç¾¹¼ºÉ¤ÇµÙÍÜ¤Î¤Ê¤¹¤Ê¤«¡¦Æá¿Ü¹¸¹Ô¡¡ÎÞ¤Î¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×Éüµ¢¡¡óÊÎÛ¡¦ÀîÅç¤¬ÊúÍÊ¡Ö¤è¤¦µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯12·î¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·µÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡×¤ÎÆá¿Ü¹¸¹Ô¡Ê43¡Ë¤¬8Æü¡¢TBSÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·»Å»öÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î·Á¤ÇÅÐ¾ì¡£½Ð±é¼Ô¤«¤é´¿À¼¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¡¢ÁêÊý¤ÎÃæÀ¾ÌÐ¼ù¡Ê46¡Ë¤Ë¸ª¤òÊú¤«¤ì¤ÆÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤¿¡£»Ê²ñ¤Î¡ÖóÊÎÛ¡×ÀîÅçÌÀ¡Ê45¡Ë¤Ï»×¤ï¤ºÊú¤¤Ä¤¡Ö¤è¤¦µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£Æá¿Ü¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤¢¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤¤¤ä¡Á¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤Ç¶ÛµÞ¤Î¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯1·î¤ËÂà±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¸å¤â½µ1²ó¤ÎÄÌ±¡¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ½ù¡¹¤Ë»Å»ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸Éüµ¢¤òºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£