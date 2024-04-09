¡Úºå¿À¡Ûº£Ç¯£±£°£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¹Ã»Ò±à½éÀï¡¡±øÌ¾ÊÖ¾å¤ØÇ³¤¨¤Æ¤ë£´Ç¯ÌÜÂçË¤¡¡¸×ÅÞ¤Ø¾¡ÍøÆÏ¤±¤ë
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢£¹Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç±øÌ¾ÊÖ¾å¤Îº¸ÏÓ·â¤Á¤òÁÀ¤¦¡£º£µ¨¤ÎËÜµòÃÏ½éÀï¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¾²ÅÄ¤Ï¡¢ºòµ¨£·ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨£µ³ä£·Ê¬£±ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¤È¤á¤Ã¤¿ÂÇ¤Á¤Ë¤·¤¿¤ªÆÀ°ÕÍÍ¡£ÌýÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡£µ¡¢£¶Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤Ï£²ÀïÏ¢Â³¤Î·è¾¡ÃÆ¡£¥Á¡¼¥à¤òº£µ¨½é¤ÎÏ¢¾¡¤È¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ËÆ³¤¤¤¿¤¬¡¢£·Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç¤Ï£´ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ£²»°¿¶¤Ë²Ã¤¨¡¢£¸²ó¤Î»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ç¥À¥á²¡¤·¤Î£±ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅ¬»þ¼ººö¤òÈÈ¤¹¤Ê¤É¡¢¹¶¼é¤ÇÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òµî¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡ÖÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜµòÃÏ½éÀï¤Ç¤ÎÌ¾ÍÀÈÔ²ó¤Ï´ü¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï´°Á´µÙÍÜÆü¡££¹Æü¤ÎÆþ¾ì·ô¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯£±£°£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀ»ÃÏ½éÀï¤ÏÁá¡¹¤ÈÄ¶Ëþ°÷¤ÎÀ¼±ç¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ï£´¾¡£µÇÔ¤Î¼Ú¶â£±¤Ç£³°Ì¥¿¥¤¡£¼«¿È¤ÎÀã¿«¤â´ü¤¹£´Ç¯ÌÜ¤ÎÂçË¤¤¬¡¢³«Ëë¤«¤éº£¤Ò¤È¤Ä¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¸×¤ò¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤»¤ë¡£¡ÊÃæÌî¡¡ÍºÂÀ¡Ë
¡¡¡»¡ÄÂ¼¾å¤¬¹Ã»Ò±à³«ËëÀï¤Øµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤Ö¤é¤»¤¿¡££¹Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë±¦ÏÓ¤Ï¹Ã»Ò±à¤ÇÅê¼ê»ØÌ¾Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¡£¡ÖÀ¼±ç¤Ï¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡££²Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Êµþ¥»¥é£Ä¡Ë¤Ï£³²ó£·°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀï¡£¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡£½µ¤ÎÆ¬¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬¤¤¤¤Åêµå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Ë¾è¤»¤ë¡£