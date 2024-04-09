µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë¥¹¥Ý¥ó¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡×¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ÎÂåÌò¡Ä£±£³Æü¹ÅçÀïÀèÈ¯¤ËËÙÅÄ¸¿µ¤ò»ØÌ¾
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£¸Æü¡¢ËÙÅÄ¸¿µÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤òÀèÈ¯¤ËÈ´¤Æ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡Ö±¦Ê¢Ä¾¶Ú¶ÚÂ»½ý¡×¤Î¤¿¤áÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£¶õÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£³Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤ÎÀèÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸¿µ¤À¤è¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£ËÙÅÄ¤¬£±·³¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ï£²£²Ç¯£¸·î£²£°Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë°ÊÍè¡¢£¶£°£²Æü¤Ö¤ê¡££±£¹Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Î¼ã¤¹äÏÓ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£¹Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¼¯»ùÅç¤Ë¶õÏ©¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¶ÛµÞ»öÂÖ¤ò¼ã¤¤ÎÏ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡££¹Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¼¯»ùÅçÆþ¤ê¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±¦Ê¢Ä¾¶Ú¶ÚÂ»½ý¡×¤Î¤¿¤áÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤ê¡¢¸Î¾ãÈÉ¤Ø¤Î¹çÎ®¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ËÂå¤ï¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¡Ö¸¿µ¤À¤è¡¢¼¡¡×¤È£±£³Æü¤Î¹ÅçÀï¤ÎÀèÈ¯¤ËËÙÅÄ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Ï£´²ó£¶£²µå£²¼ºÅÀ¤Ç£´²ó¤ËÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¹ßÈÄ¡£»î¹çÃæ¤ËÊ¢¶Ú¤Î°ÛÊÑ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤À¤«¤éÂå¤¨¤¿¤Î¡£¹ÊóÈ¯É½¤¹¤ëÁ°¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È»î¹ç¸å¤Ï¾ÜºÙ¤òÉú¤»¤¿¤¬¡¢¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾µå¤â£±£´£³¥¥í¤È¤«¤·¤«½Ð¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÂç»ö¤ò¼è¤Ã¤¿¡£Íâ£·Æü¤ÏÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤¬²óÉü¤»¤º¡¢ÅÐÈÄ£²Æü¸å¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë£²ÀïÌÜ¡¢£³·î£³£°Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç¤Ï£·²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²¤¿º¸¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Î¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤ÏÄË¤¤¡£¤À¤¬¡¢£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç£³²ó£³£¸µå£±¼ºÅÀ¤È¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¹¥Åê¤·¤¿ËÙÅÄ¤òÈ´¤Æ¤¤Ç¤¤ëÁØ¤Î¸ü¤µ¤¬¤¢¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ»î¹ç¤òºî¤ì¤ë¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë¥¹¥Ý¥ó¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤Æ£µÇ¯ÌÜ¤ÎËÙÅÄ¤ÏºòÇ¯¤Ï±¦¸ª¤Î¸Î¾ã¤Ë¤â¶ì¤·¤ß£±·³¤Ç¤Ïµß±ç¤Î£³ÅÐÈÄ¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢£±£²·î¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÂæÏÑ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¸úÎ¨ÎÉ¤¯½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤ëÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¼ç¤ËÀèÈ¯¤È¤·¤Æ£²¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£´£°¤ÇºÇÂ®£±£µ£·¥¥í¤ò·×Â¬¡£º£µ¨¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀïÃæ¡¢¸Î¾ã¤«¤éÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÀª¤¬³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÂåÌò¼é¸î¿À¤Î¸õÊä¤Ë¤âµó¤¬¤ê¡¢£±£µ£°¥¥íÂæ¤ÎÂ®µå¤È£±£´£°¥¥íÁ°¸å¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÉð´ï¤Ë¹¥Åê¡£¶Ïº¹¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É»þ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ³«Ëë£±·³Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£²ÅÐÈÄ¤Ç£´²ó£±¼ºÅÀ£´Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£µ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯¡£ËÙÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¡Ë¤É¤³¤À¤í¤¦¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¥Õ¥ë²óÅ¾¤¹¤ë³Ð¸ç¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½éÅÐÈÄ¤ÇÀ©µå¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬£²·³¹ß³Ê¡£Âå¤ï¤ê¤ËÀèÈ¯£·ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥ÕÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÖÀ±¤¬ÀèÈ¯¤Ë²ó¤ë¡£¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤â¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÙÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Ë¤â¿·É÷¤¬¿á¤¯¡£¡ÊÊÒ²¬¡¡Í¥ÈÁ¡Ë
¡¡¢¡£ÇËÙÅÄ¤ÎÀèÈ¯¡¡£²£²Ç¯£³·î£³£±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¡££¶²ó£µ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£²Ã¥»°¿¶¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï£´»î¹çÏ¢Â³¤Ç£µ²óÌ¤Ëþ¤Ç£Ë£Ï¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢£±·³¤È£²·³¤ò¹Ô¤Íè¡£Æ±Ç¯£¸·î£µÆü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ÇºÆ¤ÓÀèÈ¯¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤È£·²ó£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡£Ìó£´¤«·î¤Ö¤ê¤Î£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±Ç¯£¸·î£²£°Æüºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç¡¢£³²ó£µ°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤¬£²£²Ç¯ºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££²£³Ç¯¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç±¦¸ª¤òÄË¤á¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢£±·³¤Ç¤Ï£³ÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£