Çò¤Þ¤ï¤·µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡ÈÍç°ì´Ó¡ÉºÆ½ÐÈ¯¡¡Å¾ÀÒÀè¤Î°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤Ç½é·Î¸Å¡¡»Ö´ê¤·¤ÆÅÚÉ¶¤Ë
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¡Ë¤¬8Æü¡¢Å¾ÀÒÀè¤Î°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤Î·Î¸Å¤Ë»²²Ã¡¢¼«¤é¤Î´õË¾¤ÇÇò¤Þ¤ï¤·¤òÄù¤á¤Æ»ØÆ³¤·¡¢·è°Õ¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸µËëÆâ¡¦ËÌÀÄË²¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤ÇÉô²°ÊÄº¿½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿µÜ¾ëÌîÉô²°¤ÏÎÏ»Î¤ä¿ÆÊý¤é¤¬Á´°÷¡¢7Æü¤Þ¤Ç¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ò´°Î»¡¢Å¾ÀÒÀè¤Ç¤Î½é·Î¸Å¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ËÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÈÍç°ì´Ó¡É¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤ËÅ¾ÀÒ¤·¤ÆÉô²°ÉÕ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤Ï¹çÊ»¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î·Î¸Å¤«¤éÅÚÉ¶¤Ë²¼¤ê¤ë¤³¤È¤ò¼«¤é»Ö´ê¡£°úÂà¸å¤Ç¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Çò¤Þ¤ï¤·¤òÄù¤á¡¢¤Þ¤ï¤·¤ÎÀÚ¤êÊý¤Ê¤ÉºÙ¤«¤Êµ»½Ñ»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Éô²°ÉÕ¤¿ÆÊý¤ÎÌ³¤á¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡·Î¸Å¤ÏÈó¸ø³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦°°ÉÙ»Î¡Ë¤Ï¡Ö45²ó¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ²£¹Ë¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎÏ»Î¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂç²£¹Ë¤Î»ØÆ³ÎÏ¤Ë´üÂÔ¡£Äï»Ò¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Êµ¤¹çÆþ¤ì¤Æ·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÏ»Î¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç·Î¸Å¤Î¼Á¤Ï¾å¤¬¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤é´Ø¼è6¿Í¤ò´Þ¤à°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤Î22¿Í¤ËµÜ¾ëÌîÉô²°¤«¤é19¿Í¤¬²Ã¤ï¤ê½êÂ°ÎÏ»Î¤Ï·×41¿Í¤Ë¡£·Î¸Å¾ì¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤º¡¢³°¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤àÎÏ»Î¤â¤¤¤¿¡£·Î¸Å¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê30Ê¬Áá¤¤Ä«8»þ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Ìó30Ê¬ÃÙ¤¤¸á¸å0»þÈ¾²á¤®¤Ë½ªÎ»¡£2¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¥·¥ã¥ï¡¼¤Î½çÈÖÂÔ¤Á¤¬ºÇÂç1»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£¡ÖÀè¤Ë¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤±¿ÍÑË¡¤ò»×°Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Þ¤À¼êÃµ¤ê¤ÎÉôÊ¬¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤Ï¡Ö¶¨²ñ¤äÉô²°¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¤«¤é²þ¤á¤Æ¥¯¥®¤ò»É¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾ÍèÅª¤ËºÆ¶½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÄº¿¤Î´ü´Ö¤ÏÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÆ¶½¤ÎÆü¤ò¿®¤¸¡¢¿·À¸¡¦°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤Ç°ì¤«¤é½¤¶È¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£