¡Úº´À¤ÊÝ¶¥ÎØ¡¡²¬ºê·ó¼£¥³¥é¥à¡ÖÂÇ¾âÆüµ¡×¡Û¡Ê3R¡Ë¼Æºê¤¬Â¸ºß´¶¤ò¸Ø¼¨
¡¡¡Ú3R¡ÛG1¤ÎÂçÉñÂæ¤ò¿ôÂ¿¤¯·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¼Æºê½Ó¸÷¤¬¼º³Ê¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÅÀ¤Çº£´ü¡¢ÌµÇ°¤Î¹ß³Ê¡£¹ß³Ê¸å¤ÎAµé¤Ç¤Ï8¾ì½ê¤ò¾Ã²½¤·7Í¥½Ð¡¢2V¤È´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÆü¤ÎAµéÆÃÁª¤ÏÇ¤¤»¤¿ËÙÎ½²ð¤È¶¦ÅÝ¤ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Î½à·è¤Ï¡ÖÂ¼À¥¤ËÉÕ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£Â¼À¥¤¬¤ª¤½¤é¤¯¹Ô¤¯¡£Ä¹¤¤µ÷Î¥¤ò¤â¤¬¤¯¤È»×¤ï¤ì¤ëÂ¼À¥¤Î»Ä¤ê¤è¤êÃæÉô¥³¥ó¥ÓÄÉÁö¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë»³¸ý¤«³°¤ò½±¤¤¤«¤«¤ëËÙ¡½ËÌÀî¤¬ÂæÆ¬²Ì¤¿¤¹¥±¡¼¥¹¤«¡£¡Ê2¡Ë¡½¡Ê1¡Ë¡Ê3¡Ë¡Ê7¡Ë¡½¡Ê1¡Ë¡Ê3¡Ë¡Ê5¡Ë¡Ê7¡Ë¡£