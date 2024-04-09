7.15ÅìµþD¤Ç´Ý°ìÆü¡ÈÅÁÅý¤Î°ìÀï¡É¥×¥é¥ó¡¡Ãë¤Ï¸½ÌòGTÀï¡¢Ìë¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOBÀï
¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¤ÎOBÀï¤¬7·î15Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬8Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¸á¸å2»þ³«»Ï¤Î¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤ÇÅÁÅý¤Î°ìÀï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡ÖÅÁÅý¤ÎOBÀï¡×¤ò¹Ô¤¦¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎOBÀï¤Ï14Ç¯°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ç¤ÏÄ¶°ÛÎã¤Î»î¤ß¤¬Î¾·³¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡±ýÇ¯¤ÎÌ¾¾¡Éé¤¬Éü³è¤¹¤ë¡£µð¿Í¡½ºå¿À¤ÎOBÀï¤¬10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤ÎÉñÂæ¤Ï²¿¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¡£µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µð¿Í¤ÎËÜµòÃÏ¤À¡£
¡¡°ÛÎã¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£7·î15Æü¤«¤é¤ÏÆ±µå¾ì¤Çµð¿Í¡½ºå¿À¤Î3Ï¢Àï¡£½éÀï¤Ï·îÍËÆü¤À¤¬½ËÆü¤Î¤¿¤á¡¢14»þ³«»Ï¤Î¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãë¤ÏÎ¾·³¤Ë¤è¤ë·ã¤·¤¤¥¬¥Á¥ó¥³¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÇ®µ¤¤¬Îä¤á¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ëº£ÅÙ¤ÏOB¤Ë¤è¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ð¥È¥ë¤ò³«ºÅ¡£OBÀï¤Î»î¹ç³«»Ï»þ´Ö¡¢Æþ¾ìÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¸½ÃÊ³¬¤ÇÌ¤Äê¤À¤¬¡¢Î¾·³¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥óÁ´ÂÎ¤Î¶»¤òÌö¤é¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Á°²ó¤Ï14Ç¯11·î16Æü¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÉü¶½»Ù±ç¤È¤·¤ÆÀçÂæ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¾¾°æ½¨´î»á¤¬4°ÂÂÇ¤òÊü¤ÁÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿²¦Äç¼£»á¤È¹¾²ÆË»á¤¬ÂÐ·è¡£µÍ¤á¤«¤±¤¿2Ëü4528¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ¥×¥é¥ó¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¿¡£µð¿Í¤ÎOB²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÃæÈªÀ¶»á¤ÏºòÇ¯12·î¤ÎOB²ñÁí²ñ¤Ë½ÐÀÊ¸å¤Ë¡¢¡ÖÍèÇ¯¤ÏÁÏÎ©90¼þÇ¯¡£OB²ñ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡¢¸½¾ì¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤È²¿¤«À®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ç¤Ï°ÛÎã¤È¤Ê¤ëOBÀï¤Î³«ºÅ¤À¡£½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ïº£¸å¡¢·èÄê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¹¾ÀîÂî»á¤È³ÝÉÛ²íÇ·»á¤ÎÂÐ·è¤Ê¤É¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¡£Î¾·³¤ÎOB²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÃæÈªÀ¶»á¤ÈÀîÆ£¹¬»°»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤À¡£
¡¡µð¿Í¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¤â¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤ò³«ºÅ¡£Á°´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¡¢¼ÄÄÍÏÂÅµ»á¡¢¹â¶¶Í³¿»á¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀÅ²¬»Ô¤ÎÁðÆåµå¾ì¤Ë¤Ï6300¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£20Ç¯°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤È¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦ºå¿À¡£»Â¿·¤Ê»î¤ß¤Ç¥×¥íÌîµå¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡¢¦µð¿Í¡½ºå¿ÀOBÀï¡¡Âè1²ó¤Ï76Ç¯11·î21Æü¸å³Ú±à¡¢Æ±23Æü¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²áµî¤Ë¤Ï²¬»³¡¢ÀÅ²¬ÁðÆå¤Ç¤â³«ºÅ¡£Åìµþ¥É¡¼¥à³«ºÅ¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£Á°²ó¤Ï14Ç¯11·î16Æü¤Ë¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÉü¶½»Ù±ç¡×¤È¤·¤Æ¥³¥Ü¥¹¥¿µÜ¾ë¤Ç³«ºÅ¡£¾¾°æ½¨´î»á¤¬¡Ö3ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¡Ö¾¾°æ¥¥é¡¼¡×¤À¤Ã¤¿±ó»³¾©»Ö»á¤«¤é±¦±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ïµð¿ÍOB¤¬10¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£