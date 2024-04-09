¥¨¡¼¥¹ÂÔË¾!¡¡À¾Éð¡¦¹â¶¶¸÷À®¤¬14Æü¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Çº£µ¨½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¡¡±¦¸ª¤ÎÄ¥¤ê¤«¤éÉü³è
¡¡±¦¸ª¤ÎÄ¥¤ê¤ÇÄ´À°¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¾Éð¡¦¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬14Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Çº£µ¨½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬8Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾µ×¤·¤¤¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¸÷À®¡×¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç±¦¸ª¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤Æ¥¹¥í¡¼Ä´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£15²ó¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨1¡¦20¤È¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£7Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤ÏºÇÂ®153¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É2²óÌµ¼ºÅÀ¡£¤³¤ÎÆü¡¢ËÜµòÃÏ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿1·³Åê¼êÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤Ï¤Ç¤¤¿¡£¡Ê¸ª¤Ï¡ËÌäÂê¤Ê¤¤¡£½çÄ´¤Ç¤¹¡×¤È²óÉü¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤¹±¦ÏÓ¡£24Ç¯¤Î½éÀï¤È¤Ê¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÏºòÇ¯5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦45¡£À¾Éð¤«¤éFA°ÜÀÒ¤·¤¿¼çË¤¡¦»³Àî¤È¤ÎÂÐ·è¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï³«Ëë¤«¤é3¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¾¡¤Á±Û¤·¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¡£³«ËëÅê¼ê¤Îº£°æ¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤ê¡¢¶ùÅÄ¡¢Ê¿ÎÉ¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÉðÆâ¤éÀèÈ¯¿Ø¤¬ÇòÀ±¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨1¡¦27¤Ï12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¡£Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£