Æü·Ð225ÀèÊª¡§9Æü2»þ¡á120±ß¹â¡¢3Ëü9510±ß
¡¡9Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2024Ç¯6·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ120±ß¹â¤Î3Ëü9510±ß¤ÈÂçÉý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü9347.04±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï162.96±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü2702Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2741¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ9¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï12.68¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39510¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+120¡¡¡¡¡¡ 12702
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39520¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+130¡¡¡¡¡¡237122
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2741¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+9¡¡¡¡¡¡¡¡8530
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24810¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +55¡¡¡¡¡¡¡¡2137
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 695¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡¡¡ 800
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2741¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ9¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï12.68¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39510¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+120¡¡¡¡¡¡ 12702
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39520¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+130¡¡¡¡¡¡237122
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2741¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+9¡¡¡¡¡¡¡¡8530
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24810¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +55¡¡¡¡¡¡¡¡2137
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 695¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡¡¡ 800
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹