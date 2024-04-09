£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤È¤â²£¤Ð¤¤
NY³ô¼°8Æü¡ÊNY»þ´Ö12:30¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:30¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡38904.83¡Ê+0.79¡¡+0.00%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡16243.13¡Ê-5.39¡¡-0.03%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡39505¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+115¡¡+0.29%¡Ë
²¤½£³ô¼°8Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 7943.47¡Ê+32.31¡¡+0.41%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 18318.97¡Ê+143.93¡¡+0.79%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8119.30¡Ê+57.99¡¡+0.72%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.787¡Ê+0.036¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.436¡Ê+0.034¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.566¡Ê+0.013¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.386¡Ê+0.012¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.435¡Ê+0.036¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.085¡Ê+0.016¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.617¡Ê+0.024¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.197¡Ê+0.098¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡0.778¡Ê+0.009¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª5 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á85.89¡Ê-1.02¡¡-1.17%¡Ë
NY¶âÀèÊª6 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2347.40¡Ê+2.00¡¡+0.09%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á71789.50¡Ê+2471.37¡¡+3.57%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á10900518¡Ê+375253¡¡+3.57%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡38904.83¡Ê+0.79¡¡+0.00%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡16243.13¡Ê-5.39¡¡-0.03%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡39505¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+115¡¡+0.29%¡Ë
²¤½£³ô¼°8Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 7943.47¡Ê+32.31¡¡+0.41%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 18318.97¡Ê+143.93¡¡+0.79%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8119.30¡Ê+57.99¡¡+0.72%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.787¡Ê+0.036¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.436¡Ê+0.034¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.566¡Ê+0.013¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.386¡Ê+0.012¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.435¡Ê+0.036¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.085¡Ê+0.016¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.617¡Ê+0.024¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.197¡Ê+0.098¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡0.778¡Ê+0.009¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª5 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á85.89¡Ê-1.02¡¡-1.17%¡Ë
NY¶âÀèÊª6 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2347.40¡Ê+2.00¡¡+0.09%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á71789.50¡Ê+2471.37¡¡+3.57%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á10900518¡Ê+375253¡¡+3.57%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì