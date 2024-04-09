¥³¥ì¥éÎ®¹Ô¤«¤éÆ¨¤ì¤è¤¦¤ÈÃ¦½Ð¤Î¥Õ¥§¥ê¡¼ÄÀË×¡¡96¿Í»àË´ ¡÷¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯
¥¢¥Õ¥ê¥«ÆîÅìÉô¤Î¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯¤Î²¹ç¤Ç¡¢Î®¹ÔÃæ¤Î¥³¥ì¥é¤«¤éÆ¨¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ëÌó130¿Í¤ò¾è¤»¤¿¾®·¿µùÁ¥¤¬ÄÀË×¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â96¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¤Î¹ñ±ÄÊüÁ÷¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯ËÌÉô¤Î²¹ç¤Ç7Æü¡¢Ìó130¿Í¤ò¾è¤»¤¿¾®·¿µùÁ¥¤¬ÄÀË×¤·¤¿¡£
µùÁ¥¤ÏËÌÉô¤Î¥ë¥ó¥¬¤«¤éÌó30kmÎ¥¤ì¤¿¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯Åç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¹âÇÈ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ä»Ò¤É¤â¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¾¯¤Ê¤¯¤È¤â96¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£
µùÁ¥¤Ï²áÀÑºÜ¤À¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤é¥³¥ì¥é¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñ±ÄÊüÁ÷¤Ï¾èÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬´¶À÷¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤áÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£