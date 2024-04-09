¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö·ÜÆù¤È¥¿¥±¥Î¥³¤Î¥ì¥ó¥¸¤ª¤³¤ï¡× ¡ÖÏÂÉ÷¥µ¥é¥À¤·¤é¤¹¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡× ¡Ö¿·¥¸¥ã¥¬¤È¹ï¤ßº«ÉÛ¤Î¤½¤Ü¤í¼Ñ¡× ¡Ö¥Ï¥ó¥Ú¥ó¤Î¤·¤½¥Þ¥è¾Æ¤­¡× ¤ÎÁ´4ÉÊ¡£
¤ª¤¦¤Áµï¼ò²°É÷¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¢¤ë¤ª¤³¤ï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£

¡Ú¼ç¿©¡Û·ÜÆù¤È¥¿¥±¥Î¥³¤Î¥ì¥ó¥¸¤ª¤³¤ï
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤ª¤³¤ï¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤â¤ÁÊÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿»¿å¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬+ÄÒ¤±¤ë»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§368Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¤â¤ÁÊÆ  1¹ç
¥·¥¤¥¿¥±  (´³¤·)1¸Ä
·Ü¤â¤âÆù  50g
¿å¼Ñ¥¿¥±¥Î¥³  50g
¥Ë¥ó¥¸¥ó  20g
¥µ¥é¥ÀÌý  ¾¯¡¹
¤·¤ç¤¦¤æ  Âç¤µ¤¸1
¤ß¤ê¤ó  Âç¤µ¤¸1
¤â¤É¤·½Á  (¥·¥¤¥¿¥±)100ml
¥ß¥Ä¥Ð  ¾¯¡¹

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¤â¤ÁÊÆ¤Ï¿åÀö¤¤¤·¡¢3»þ´Ö°Ê¾å¿»¿å¤µ¤»¤ë¡£
·Ü¤â¤âÆù¤Ï¾®¤µ¤á¤Î¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


¥·¥¤¥¿¥±¤Ï¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ç½À¤é¤«¤¯¤â¤É¤·¡¢¼´¤ò¼è¤Ã¤Æ³Þ¤ò1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¤â¤É¤·½Á¤Ï¹÷¤·¤Æ100ml¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
¿å¼Ñ¥¿¥±¥Î¥³¤Ï1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÈé¤ò¤à¤­¡¢1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¥ß¥Ä¥Ð¤Ï¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÇ®¤·¡¢·Ü¤â¤âÆù¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¿å¼Ñ¥¿¥±¥Î¥³¤Î½ç¤ËßÖ¤á¤ë¡£·Ü¤â¤âÆù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢¥·¥¤¥¿¥±¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËßÖ¤á¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


2. ¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ßÖ¤á¼Ñ¤Ë¤·¡¢¥·¥¤¥¿¥±¤Î¤â¤É¤·½Á¤ò²Ã¤¨¤ë¡£³¸¤ò¤·¤Æ¥Ë¥ó¥¸¥ó¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


3. ¤â¤ÁÊÆ¤ò¿»¿å¤·¤¿¿å¤«¤é¥¶¥ë¤Ë¤¢¤²¡¢ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤¦¤Ä¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢5Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


4. (2)¤ò¹÷¤·¤Æ¼Ñ½Á¤È¶ñ¤ò¤ï¤±¤ë¡£¼Ñ½Á¤ò(3)¤Î¤â¤ÁÊÆ¤ËÆþ¤ì¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¥é¥Ã¥×¤ò¤·¡¢¤µ¤é¤Ë5Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


5. ¶ñºà¤ò(4)¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ10Ê¬¤Û¤É¾ø¤é¤¹¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥ß¥Ä¥Ð¤ò¤Á¤é¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡ÚÉûºÚ¡ÛÏÂÉ÷¥µ¥é¥À¤·¤é¤¹¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
¤·¤é¤¹¤¬»ý¤Ä»Ý¤ß¤È±öÌ£¤Ë¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¼ê·Ú¤Ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬+Îä¤ä¤¹»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§85Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥«¥Ö  1/2¸Ä
¥Ë¥ó¥¸¥ó  1cm
¥ß¥Ä¥Ð  10g
¥ï¥«¥á  (´³¤·)Âç¤µ¤¸1
¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä
  ¥´¥ÞÌý  Âç¤µ¤¸1
  ¥·¥é¥¹´³¤·  Âç¤µ¤¸1
  ¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ  Âç¤µ¤¸2

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¥«¥Ö¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤Æ¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢Îä¿å¤ËÊü¤Ä¡£¥ß¥Ä¥Ð¤Ï¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥ï¥«¥á¤ÏÌá¤·¤Æ¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£Á´¤Æ¤ò¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤¤¤ì¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤òºî¤ë¡£¾®Æé¤Ë¥´¥ÞÌý¤È¥·¥é¥¹´³¤·¤ò²Ã¤¨¡¢Ç®¤¹¤ë¡£¥·¥é¥¹´³¤·¤¬¥«¥ê¥«¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤é¡¢²Ð¤ò¤È¤á¡¢¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


2. ¹ç¤ï¤»¤¿ÌîºÚ¤ò´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢(1)¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤«¤±¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡ÚÉûºÚ¡Û¿·¥¸¥ã¥¬¤È¹ï¤ßº«ÉÛ¤Î¤½¤Ü¤í¼Ñ
¤Ò¤­Æù¤«¤é½Ð¤ë¥³¥¯¤Èº«ÉÛ¤Î¤À¤·´¶¤¬¡¢¿·¥¸¥ã¥¬¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤È¥Þ¥Ã¥Á¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§25Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§146Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¿·¥¸¥ã¥¬¥¤¥â  1~2¸Ä
ÆÚ¤Ò¤­Æù  50g
º«ÉÛ  (¹ï¤ß)1g
¿å  150ml
º½Åü  ¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ  ¾®¤µ¤¸2
¤ß¤ê¤ó  ¾®¤µ¤¸2
¡ã¿åÍÏ¤­ÊÒ·ª¡ä
  ÊÒ·ªÊ´  ¾®¤µ¤¸1
  ¿å  Âç¤µ¤¸1

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¿·¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÏÈé¤ò¤è¤¯Àö¤¤¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤µ¤ËÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡Úºî¤êÊý¡Û

1. Æé¤Ë¿å¡¢¹ï¤ßº«ÉÛ¡¢¿·¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò²Ã¤¨¡¢²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤è¤¦¡¢³¸¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


2. ¿·¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢ÆÚ¤Ò¤­Æù¡¢º½Åü¤ò²Ã¤¨¡¢ÆÚ¤Ò¤­Æù¤¬¤Û¤°¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤Ê¤¬¤é¼Ñ¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


3. ¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó¤ò²Ã¤¨¡¢5¡Á10Ê¬¼Ñ¹þ¤à¡£¡ã¿åÍÏ¤­ÊÒ·ªÊ´¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ²Ã¤¨¡¢¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡ÚÉûºÚ¡Û¥Ï¥ó¥Ú¥ó¤Î¤·¤½¥Þ¥è¾Æ¤­
ÂçÍÕ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§93Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥Ï¥ó¥Ú¥ó  1Ëç
ÂçÍÕ  4Ëç
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º  Âç¤µ¤¸1~2
Çò¥´¥Þ  ¾¯¡¹

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¥Ï¥ó¥Ú¥ó¤Ï4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£ÂçÍÕ¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ÂçÍÕ¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¥Ï¥ó¥Ú¥ó¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ì¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


2. ¥¯¥Ã¥­¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÅ·ÈÄ¤Ë¤·¤­¡¢¥Ï¥ó¥Ú¥ó¤òÊÂ¤Ù¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÇÉ½ÌÌ¤¬¿§¤Å¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Çò¥´¥Þ¤ò¿¶¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô