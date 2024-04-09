¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2024Ç¯4·î9Æü(²Ð)¡Ö·ÜÆù¤È¥¿¥±¥Î¥³¤Î¥ì¥ó¥¸¤ª¤³¤ï¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö·ÜÆù¤È¥¿¥±¥Î¥³¤Î¥ì¥ó¥¸¤ª¤³¤ï¡× ¡ÖÏÂÉ÷¥µ¥é¥À¤·¤é¤¹¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡× ¡Ö¿·¥¸¥ã¥¬¤È¹ï¤ßº«ÉÛ¤Î¤½¤Ü¤í¼Ñ¡× ¡Ö¥Ï¥ó¥Ú¥ó¤Î¤·¤½¥Þ¥è¾Æ¤¡× ¤ÎÁ´4ÉÊ¡£
¤ª¤¦¤Áµï¼ò²°É÷¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¢¤ë¤ª¤³¤ï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£
¡Ú¼ç¿©¡Û·ÜÆù¤È¥¿¥±¥Î¥³¤Î¥ì¥ó¥¸¤ª¤³¤ï
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤ª¤³¤ï¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤ÁÊÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿»¿å¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬+ÄÒ¤±¤ë»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§368Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¥·¥¤¥¿¥± (´³¤·)1¸Ä
·Ü¤â¤âÆù 50g
¿å¼Ñ¥¿¥±¥Î¥³ 50g
¥Ë¥ó¥¸¥ó 20g
¥µ¥é¥ÀÌý ¾¯¡¹
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸1
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸1
¤â¤É¤·½Á (¥·¥¤¥¿¥±)100ml
¥ß¥Ä¥Ð ¾¯¡¹
·Ü¤â¤âÆù¤Ï¾®¤µ¤á¤Î¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤ë¡£
¥·¥¤¥¿¥±¤Ï¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ç½À¤é¤«¤¯¤â¤É¤·¡¢¼´¤ò¼è¤Ã¤Æ³Þ¤ò1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¤â¤É¤·½Á¤Ï¹÷¤·¤Æ100ml¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
¿å¼Ñ¥¿¥±¥Î¥³¤Ï1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¥ß¥Ä¥Ð¤Ï¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ßÖ¤á¼Ñ¤Ë¤·¡¢¥·¥¤¥¿¥±¤Î¤â¤É¤·½Á¤ò²Ã¤¨¤ë¡£³¸¤ò¤·¤Æ¥Ë¥ó¥¸¥ó¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£
3. ¤â¤ÁÊÆ¤ò¿»¿å¤·¤¿¿å¤«¤é¥¶¥ë¤Ë¤¢¤²¡¢ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤¦¤Ä¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢5Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
4. (2)¤ò¹÷¤·¤Æ¼Ñ½Á¤È¶ñ¤ò¤ï¤±¤ë¡£¼Ñ½Á¤ò(3)¤Î¤â¤ÁÊÆ¤ËÆþ¤ì¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¥é¥Ã¥×¤ò¤·¡¢¤µ¤é¤Ë5Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
5. ¶ñºà¤ò(4)¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ10Ê¬¤Û¤É¾ø¤é¤¹¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥ß¥Ä¥Ð¤ò¤Á¤é¤¹¡£
¡ÚÉûºÚ¡ÛÏÂÉ÷¥µ¥é¥À¤·¤é¤¹¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
¤·¤é¤¹¤¬»ý¤Ä»Ý¤ß¤È±öÌ£¤Ë¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¼ê·Ú¤Ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬+Îä¤ä¤¹»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§85Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¥Ë¥ó¥¸¥ó 1cm
¥ß¥Ä¥Ð 10g
¥ï¥«¥á (´³¤·)Âç¤µ¤¸1
¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä
¥´¥ÞÌý Âç¤µ¤¸1
¥·¥é¥¹´³¤· Âç¤µ¤¸1
¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸2
2. ¹ç¤ï¤»¤¿ÌîºÚ¤ò´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢(1)¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¿·¥¸¥ã¥¬¤È¹ï¤ßº«ÉÛ¤Î¤½¤Ü¤í¼Ñ
¤Ò¤Æù¤«¤é½Ð¤ë¥³¥¯¤Èº«ÉÛ¤Î¤À¤·´¶¤¬¡¢¿·¥¸¥ã¥¬¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤È¥Þ¥Ã¥Á¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§25Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§146Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
ÆÚ¤Ò¤Æù 50g
º«ÉÛ (¹ï¤ß)1g
¿å 150ml
º½Åü ¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸2
¤ß¤ê¤ó ¾®¤µ¤¸2
¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ª¡ä
ÊÒ·ªÊ´ ¾®¤µ¤¸1
¿å Âç¤µ¤¸1
2. ¿·¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢ÆÚ¤Ò¤Æù¡¢º½Åü¤ò²Ã¤¨¡¢ÆÚ¤Ò¤Æù¤¬¤Û¤°¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤Ê¤¬¤é¼Ñ¤ë¡£
3. ¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó¤ò²Ã¤¨¡¢5¡Á10Ê¬¼Ñ¹þ¤à¡£¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ²Ã¤¨¡¢¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥Ï¥ó¥Ú¥ó¤Î¤·¤½¥Þ¥è¾Æ¤
ÂçÍÕ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§93Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
ÂçÍÕ 4Ëç
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º Âç¤µ¤¸1~2
Çò¥´¥Þ ¾¯¡¹
2. ¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÅ·ÈÄ¤Ë¤·¤¡¢¥Ï¥ó¥Ú¥ó¤òÊÂ¤Ù¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÇÉ½ÌÌ¤¬¿§¤Å¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Çò¥´¥Þ¤ò¿¶¤ë¡£
¤ª¤¦¤Áµï¼ò²°É÷¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¢¤ë¤ª¤³¤ï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£
¡Ú¼ç¿©¡Û·ÜÆù¤È¥¿¥±¥Î¥³¤Î¥ì¥ó¥¸¤ª¤³¤ï
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤ª¤³¤ï¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤ÁÊÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿»¿å¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬+ÄÒ¤±¤ë»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§368Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¤â¤ÁÊÆ 1¹ç
¥·¥¤¥¿¥± (´³¤·)1¸Ä
·Ü¤â¤âÆù 50g
¿å¼Ñ¥¿¥±¥Î¥³ 50g
¥Ë¥ó¥¸¥ó 20g
¥µ¥é¥ÀÌý ¾¯¡¹
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸1
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸1
¤â¤É¤·½Á (¥·¥¤¥¿¥±)100ml
¥ß¥Ä¥Ð ¾¯¡¹
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¤â¤ÁÊÆ¤Ï¿åÀö¤¤¤·¡¢3»þ´Ö°Ê¾å¿»¿å¤µ¤»¤ë¡£
·Ü¤â¤âÆù¤Ï¾®¤µ¤á¤Î¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¥·¥¤¥¿¥±¤Ï¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ç½À¤é¤«¤¯¤â¤É¤·¡¢¼´¤ò¼è¤Ã¤Æ³Þ¤ò1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¤â¤É¤·½Á¤Ï¹÷¤·¤Æ100ml¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
¿å¼Ñ¥¿¥±¥Î¥³¤Ï1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¥ß¥Ä¥Ð¤Ï¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÇ®¤·¡¢·Ü¤â¤âÆù¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¿å¼Ñ¥¿¥±¥Î¥³¤Î½ç¤ËßÖ¤á¤ë¡£·Ü¤â¤âÆù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢¥·¥¤¥¿¥±¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËßÖ¤á¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ßÖ¤á¼Ñ¤Ë¤·¡¢¥·¥¤¥¿¥±¤Î¤â¤É¤·½Á¤ò²Ã¤¨¤ë¡£³¸¤ò¤·¤Æ¥Ë¥ó¥¸¥ó¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
3. ¤â¤ÁÊÆ¤ò¿»¿å¤·¤¿¿å¤«¤é¥¶¥ë¤Ë¤¢¤²¡¢ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤¦¤Ä¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢5Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
4. (2)¤ò¹÷¤·¤Æ¼Ñ½Á¤È¶ñ¤ò¤ï¤±¤ë¡£¼Ñ½Á¤ò(3)¤Î¤â¤ÁÊÆ¤ËÆþ¤ì¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¥é¥Ã¥×¤ò¤·¡¢¤µ¤é¤Ë5Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
5. ¶ñºà¤ò(4)¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ10Ê¬¤Û¤É¾ø¤é¤¹¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥ß¥Ä¥Ð¤ò¤Á¤é¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡ÚÉûºÚ¡ÛÏÂÉ÷¥µ¥é¥À¤·¤é¤¹¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
¤·¤é¤¹¤¬»ý¤Ä»Ý¤ß¤È±öÌ£¤Ë¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¼ê·Ú¤Ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬+Îä¤ä¤¹»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§85Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥«¥Ö 1/2¸Ä
¥Ë¥ó¥¸¥ó 1cm
¥ß¥Ä¥Ð 10g
¥ï¥«¥á (´³¤·)Âç¤µ¤¸1
¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä
¥´¥ÞÌý Âç¤µ¤¸1
¥·¥é¥¹´³¤· Âç¤µ¤¸1
¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸2
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥«¥Ö¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤Æ¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢Îä¿å¤ËÊü¤Ä¡£¥ß¥Ä¥Ð¤Ï¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥ï¥«¥á¤ÏÌá¤·¤Æ¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£Á´¤Æ¤ò¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤¤¤ì¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤òºî¤ë¡£¾®Æé¤Ë¥´¥ÞÌý¤È¥·¥é¥¹´³¤·¤ò²Ã¤¨¡¢Ç®¤¹¤ë¡£¥·¥é¥¹´³¤·¤¬¥«¥ê¥«¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢²Ð¤ò¤È¤á¡¢¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ¹ç¤ï¤»¤¿ÌîºÚ¤ò´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢(1)¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤«¤±¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡ÚÉûºÚ¡Û¿·¥¸¥ã¥¬¤È¹ï¤ßº«ÉÛ¤Î¤½¤Ü¤í¼Ñ
¤Ò¤Æù¤«¤é½Ð¤ë¥³¥¯¤Èº«ÉÛ¤Î¤À¤·´¶¤¬¡¢¿·¥¸¥ã¥¬¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤È¥Þ¥Ã¥Á¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§25Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§146Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¿·¥¸¥ã¥¬¥¤¥â 1~2¸Ä
ÆÚ¤Ò¤Æù 50g
º«ÉÛ (¹ï¤ß)1g
¿å 150ml
º½Åü ¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸2
¤ß¤ê¤ó ¾®¤µ¤¸2
¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ª¡ä
ÊÒ·ªÊ´ ¾®¤µ¤¸1
¿å Âç¤µ¤¸1
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¿·¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÏÈé¤ò¤è¤¯Àö¤¤¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. Æé¤Ë¿å¡¢¹ï¤ßº«ÉÛ¡¢¿·¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò²Ã¤¨¡¢²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤è¤¦¡¢³¸¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ¿·¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢ÆÚ¤Ò¤Æù¡¢º½Åü¤ò²Ã¤¨¡¢ÆÚ¤Ò¤Æù¤¬¤Û¤°¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤Ê¤¬¤é¼Ñ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
3. ¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó¤ò²Ã¤¨¡¢5¡Á10Ê¬¼Ñ¹þ¤à¡£¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ²Ã¤¨¡¢¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡ÚÉûºÚ¡Û¥Ï¥ó¥Ú¥ó¤Î¤·¤½¥Þ¥è¾Æ¤
ÂçÍÕ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§93Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥Ï¥ó¥Ú¥ó 1Ëç
ÂçÍÕ 4Ëç
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º Âç¤µ¤¸1~2
Çò¥´¥Þ ¾¯¡¹
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥Ï¥ó¥Ú¥ó¤Ï4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£ÂçÍÕ¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ÂçÍÕ¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¥Ï¥ó¥Ú¥ó¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ì¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÅ·ÈÄ¤Ë¤·¤¡¢¥Ï¥ó¥Ú¥ó¤òÊÂ¤Ù¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÇÉ½ÌÌ¤¬¿§¤Å¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Çò¥´¥Þ¤ò¿¶¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô