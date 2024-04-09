Êª²Á¹â¤ÈÄÂ¾å¤²¼¡Âè¤Ç¡ÖÍèÇ¯¤âÄê³Û¸ºÀÇ¡×¼«Ì±¡¦ÌÚ¸¶»á¡¡Áá´ü²ò»¶ÏÀ¤Ë¤Ï¡Ö¼óÁê¤ÏÀ¯¼£²þ³×¤Ë½¸Ãæ¡×
´ßÅÄ¼óÁê¤ÎºÇÂ¦¶á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌÚ¸¶´´»öÄ¹ÂåÍý¤¬8Æü¡¢BS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢2025Ç¯¡¢´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤ÇÊª²Á¾å¾ºÊ¬¤òÊä¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Äê³Û¸ºÀÇ¤òºÆ¤Ó¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÌÚ¸¶»á¤Ï¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤À¤ó¤À¤óÍ¢ÆþÊª²Á¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÄÂ¶â¤Ç²¿¤È¤«¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö²¾¤Ë°ú¤Â³¤Í¢ÆþÊª²Á¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Äê³Û¸ºÀÇ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢2024Ç¯6·î¤Ë1¿Í4Ëü±ß¤ÎÄê³Û¸ºÀÇ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÚ¸¶»á¤Ï½°±¡¤ÎÁá´ü²ò»¶ÏÀ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö´ßÅÄ¼óÁê¤Ï¡¢º£¤Ï¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡¢·ÐºÑºÆÀ¸¤ÈÀ¯¼£²þ³×¡¢ÆÃ¤ËÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Î²þÀµ¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£