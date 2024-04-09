ÌÚÂ¼ÌïÀ¸Èï¹ð¤ÎÏ¢ºÂÀ©Å¬ÍÑ¤ØÄóÁÊ¡¡¹¾Åì¶èÄ¹Áª Î©¸õÊä¶Ø»ßµá¤á
Åìµþ¡¦¹¾Åì¶èÄ¹Áªµó¤ò¤á¤°¤ë¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿»ö·ï¤Ç¡¢³ÁÂôÌ¤ÅÓÁ°Ë¡Ì³ÉûÂç¿Ã¤ÎÍºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸¡»¡¤Ï¡¢Á°¶èÄ¹¤ÎÌÚÂ¼ÌïÀ¸Èï¹ð¤ËÏ¢ºÂÀ©¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï2023Ç¯4·î¤Î¹¾Åì¶èÄ¹Áªµó¤ò¤á¤°¤ê¡¢³ÁÂô¸µµÄ°÷¤¬Á°¶èÄ¹¤ÎÌÚÂ¼ÌïÀ¸Èï¹ð¤òÅöÁª¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¶èµÄ¤é¤Ë¸½¶â¤òÅÏ¤¹¤Ê¤É¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢3·î¤Ë³ÁÂô¸µµÄ°÷¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤â¤Î¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¸¡»¡¤Ï¡¢³ÁÂô¸µµÄ°÷¤¬Áªµó±¿Æ°¤ò·×²è¡¦»Ø´ø¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÌÚÂ¼Èï¹ð¤ËÏ¢ºÂÀ©¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢¹¾Åì¶èÄ¹Áªµó¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤ò¡¢5Ç¯´Ö¶Ø»ß¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òÅìµþ¹âºÛ¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¡£