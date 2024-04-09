¡ÖÃæ¹ñEV´ë¶È¤ÏÊä½õ¶â¤ÇÍ¥°ÌÀ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡²¦Ê¸Þ¹¾¦Ì³ÉôÄ¹
³¤Æî¾Ê³¤¸ý»ÔÆâ¤Î¡ÖÜ¿Â®½¼¡×Á´±ÕÎä¼°µÞÂ®½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç½¼ÅÅ¤¹¤ë¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡£¡Ê1·î20Æü»£±Æ¡¢³¤¸ý¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/³÷¶Ç°°¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Ñ¥ê4·î8Æü¡ÛÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Î²¦Ê¸Þ¹¡Ê¤ª¤¦¡¦¤Ö¤ó¤È¤¦¡ËÉôÄ¹¤Ï7Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿ºß²¤Ãæ¹ñÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë´ë¶È±ßÂî²ñµÄ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎEV´ë¶È¤Ï»ýÂ³Åª¤Êµ»½Ñ³×¿·¤ÈÀ°¤Ã¤¿»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡¢½½Ê¬¤Ê»Ô¾ì¶¥Áè¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÞÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Êä½õ¶â¤ËÍê¤Ã¤Æ¶¥Áè¾å¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÊÆ²¤¤Ê¤É¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡ÖÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Î²á¾ê¡×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯º¬µò¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡²¦»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎEV»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ÏÀ¤³¦¤Îµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐ±þ¤È¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¡Ë¡¦ÄãÃºÁÇÅ¾´¹¤Ë½ÅÍ×¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï´ë¶È¤¬¼«¤é¤Î¹çË¡Åª¸¢±×¤ò¼é¤ë¤Î¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù»ý¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢³°Éô¤«¤é¤Î»îÎý¤ÈÉÔ³Î¼ÂÀ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¤ÇÆâÉôÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¼çÆ³¤ò·ø»ý¤·¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¶¯²½¤·¡¢¥°¥ê¡¼¥ó³«È¯¤ò½Å»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¡£ÃÏ¸µ´ë¶È¤È¤Î¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¡¢¶¦¤ËÈ¯Å¸¤ò¿Þ¤ê¡¢À¤³¦¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊGX¡Ë¤Î³Î¸Ç¤¿¤ë»²²Ã¼Ô¡¢¹×¸¥¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²ñµÄ¤Ë¤Ï²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡ËÃæ¹ñ¾¦²ñ¡ÊEUÃæ¹ñ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡Ë¤È¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎµÈÍøµ¥¼Ö¹µ¸Ô¡¢¾å³¤µ¥¼Ö½¸ÃÄ¡¢Èæ°¡íì¡ÊBYD¡Ë¡¢¼ÖºÜÅÅÃÓÂç¼ê¤ÎÇ«ÆÁ»þÂå¿·Ç½¸»²Êµ»¡ÊCATL¡Ë¤Ê¤ÉÃæ¹ñ´ë¶È10¼Ò°Ê¾å¤ÎÂåÉ½¤¬½ÐÀÊ¡£Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÎÀ¤³¦ÅªÇÛÃÖ¤ÎºÇÅ¬²½¡¢Ãæ¹ñ¤È²¤½£¤ÎEV»º¶È¤Ë¤è¤ë¼ÂÌ³¶¨ÎÏ¤Î¿¼²½¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÎÂåÉ½¤Ï¡¢²¤½£¤Ç¤ÎÅê»ñ¡¦·Ð±Ä¾õ¶·¤äÃæ¹ñEV¤ËÂÐ¤¹¤ëEU¤ÎÈ¿Êä½õ¶âÄ´ºº¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£º£¸å¤â²Ê³Øµ»½Ñ³×¿·¤ò»ýÂ³Åª¤Ë¿Ê¤á¡¢³«Êü¤È¶¨ÎÏ¤ò·ø»ý¤·¡¢¸øÀµ¤Ê¶¥Áè¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢ËÇ°×Ëà»¤¤ËÁ°¸þ¤¤ËÂÐ½è¤·¡¢²¤½£¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¼ÂÌ³¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ß·Ã¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£