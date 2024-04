²½ÀÐ¤äÊõÀÐ¤ÎºÎ·¡ÂÎ¸³¡ª¥¢¥È¥ìÀî±Û¡Ö¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«ºÎ·¡¤Ò¤í¤Ð¡×

JR川越線・東武東上線「川越駅」前の商業施設「アトレ川越」屋上にて、採掘体験アトラクション『シャカシャカ採掘ひろば』が開催されます。

開催日は2024年4月20日(土)・21日(日)の二日間です。

アトレ川越「シャカシャカ採掘ひろば」

イベント名:シャカシャカ採掘ひろば×AR恐竜スタンプラリー

開催日:2024年4月20日(土)〜4月21日(日)

開催時間:10:00〜16:00(最終受付:両日とも15:30)

会場:アトレ川越屋上(〒350-1122 埼玉県川越市脇田町105番地)

アクセス:JR川越線・東武東上線「川越」駅 徒歩1分

参加費:シャカシャカ採掘ひろば 1回300円、AR恐竜スタンプラリー 無料 ※参加条件有り

AR恐竜スタンプラリー参加条件:当日のアトレ川越館内で購入された税込1,000円以上(合算不可)のレシート1枚につき、1人(中学生以下)参加できます。

※参加者ひとりにつき1台、スマートフォンが必要となります

定員:無し

参加方法:屋上クレアモール側エレベーターホールにて受付

※受付係員にレシートの提示をお願いします。

主催:アトレテナント会

JR川越線・東武東上線「川越駅」前の商業施設「アトレ川越」屋上にて、採掘体験アトラクション『シャカシャカ採掘ひろば』を開催。

お子様に普段体験ができない、特別な体験の機会を提供したいとの想いで、このイベントの開催が決定されました。

自分の手で採掘した化石や宝石は持ち帰りできるので、お子様の素敵な思い出づくりにもなります。

『シャカシャカ採掘ひろば』について

砂に埋もれた本物の化石や宝石を、流れる水にさらしながら見つけ出して下さい。

遊びながら化石や宝石のことを学ぶ、採掘体験アトラクション!

同日開催のAR恐竜スタンプラリーで、アトレ川越館内6箇所全てのスタンプを集めていただくと、1回無料で参加できます。

