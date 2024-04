¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥³¥Ã¥È¥ó¡¦¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÂçÍÆÎÌÈÇ¡ªMy Laundry (¥Þ¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼)¡Ö¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹½ÀÆðºÞ¡×

洗濯物の柔らかさ・香りといった柔軟剤に求められる機能を備えた上で、家族や、地球の未来のために出来ることを、洗濯という日常の作業の中に織り込んでいくための柔軟剤ブランド『My Laundry (マイランドリー)』

そんな「My Laundry (マイランドリー)」から、人気のフレーバー「ジャスミン」「ホワイトコットン」「ココナッツ」が通常サイズの3倍の1,440mL大容量版になって新登場!

My Laundry (マイランドリー)「ジャスミン」「ホワイトコットン」「ココナッツ」大容量版

通常販売金額:1,078円(税込)

容量 :1,440mL

先行予約発売:2024年4月15日(月)9時59分まで

一般発売 :2024年4月15日(月)

マイランドリーが手掛ける、人にも環境にもやさしい「フレグランス柔軟剤」

毎日使うものだからこそ天然植物由来の成分にこだわっています。

生分解性が高く、自然に還る成分にも優れた地球に優しい柔軟剤です。

抗菌作用が高い天然植物由来の抗菌成分を配合し、洗濯した衣類の生乾きの臭いを防ぎます。

ノンシリコンの天然植物由来で肌への負担も軽減。

肌の弱い方やお子様にも安心して使えます。

また、素肌と衣類の摩擦を最小限に抑える高技術でチクチク・ゴワゴワなどのストレスから開放しながら静電気を軽減することを叶えます。

自然派なのにしっかり香るので、乾いた衣類の香りはもちろん、部屋干し中の香りにも大満足なフレグランスソフナーです。

待望の大容量版

1,440mLという大容量で、通常版に比べ購入頻度がはるかに少なくなるのが嬉しいポイント。

また、プラスチック容器ではなく、ビニールの詰替え用に入っているため、プラスチック容器のように分別をする必要もなく、そのまま可燃ごみとして捨てることもできるので、手軽さも魅力で、エコロジーの観点からもおすすめ!

オンラインで購入できるので、重い荷物を家まで持って帰る必要もありません。

今回の大容量版では、通常版で特に人気の高い3種が大容量版に!

日本人の好みに合わせた、自然派なのにしっかり香るフレグランス柔軟剤です。

幸福感に満たされる ハピネスジャスミンの香り

ロマンチックなムードの中に、優しく包む大人の可愛さを感じさせる、ジャスミンの香り。

柔らかくて優しい ホワイトコットンの香り

みずみずしい透明感の中に、爽やかでアクアフローラルを感じさせるせっけん風の香り。

南国からの贈り物フローラル ココナッツの香り

ミルキーな甘さの中に、フルーティーなみずみずしさを感じさせます。

