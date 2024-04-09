¡Ö¼Â¼ÁÄÂ¶â¡×23¥«·îÏ¢Â³¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¡¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯°ÊÍè ²áµîºÇÄ¹¤ËÊÂ¤Ö
Êª²Á¤Î¾å¾º¤òÈ¿±Ç¤·¤¿2·î¤Î¡Ö¼Â¼ÁÄÂ¶â¡×¤¬¡¢¤Û¤Ü2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ¯¤¯¿Í1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊª²Á¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿2·î¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤è¤ê¤â1.3%¸º¤ê¡¢23¥«·îÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
23¥«·îÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯Á°¸å¤Î2007Ç¯9·î¤«¤é2009Ç¯7·î°ÊÍè¤Ç¡¢1991Ç¯°Ê¹ß¤Ç²áµîºÇÄ¹¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
°ìÊý¡¢¸½¶âµëÍ¿¤ÎÁí³Û¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤è¤ê¤â1.8%Áý¤¨¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç28Ëü2265±ß¤È26¥«·îÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Êª²Á¤Î¾å¾º¤ËÄÂ¶â¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£