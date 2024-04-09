¡Ú¥«¥×¥³¥ó¥«¥Õ¥§¡Û¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤òÈ¯Çä♡
2024Ç¯4·î12Æü(¶â)~2024Ç¯7·î4Æü(ÌÚ)¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥«¥×¥³¥ó¥«¥Õ¥§ÃÓÂÞÅ¹Ž¥ÇßÅÄÅ¹¤Î2Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢20¼þÇ¯¤ò¤à¤«¤¨¤¿Ž¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ーŽ£¥·¥êー¥º¤Î¥á¥Ë¥åー¤ä¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢Ž¢¥«¥×¥³¥ó¥«¥Õ¥§ ÃÓÂÞÅ¹Ž¥ÇßÅÄÅ¹Ž£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
20¼þÇ¯¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー
① MH¥Ýー¥¿¥Ö¥ë2¥á¥Ë¥åー¡ØÂÎ¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¡¢±ÉÍÜËþÅÀ¥Ñ¥Ã¥Ñ¥é¥Ñ¥¹¥¿¡Ù/²Á³Ê:1,650±ß(ÀÇ¹þ)
Äó¶¡´ü´Ö:4·î26Æü(¶â)~5·î9Æü(ÌÚ)
¥Ñ¥Ã¥Ñ¥é¥Ñ¥¹¥¿¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¡£
¥Ý¥Ã¥±Â¼¤ËÀÑ¤â¤ëÀã¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÊ´¥Áー¥º¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Ð¥²¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
② MH¥Ýー¥¿¥Ö¥ë2G¥á¥Ë¥åー¡Ø¥Ý¥Ã¥±Â¼¤Î¥¢¥¤¥ëー¥¥Ã¥Á¥óÆÃÀ½¡ª¥¨¥Ó¤Î±ö¾Æ¤¤È¤ª¤Ë¤®¤êÄê¿©¥Ë¥ã¡Ù/²Á³Ê:1,650±ß(ÀÇ¹þ)
Äó¶¡´ü´Ö:5·î10Æü(¶â)~5·î23Æü(ÌÚ)
¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥Ýー¥¿¥Ö¥ë 2nd G¡Ù¤Ç¤Î¥Ï¥ó¥¿ーÈÓ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¡£
Âç¤¤Ê4Èø¤Î¥¨¥Ó¤ÈÆùµå¤¬ÌÜ°õ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
③¡Ø¥Æ¥£¥¬¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¡Ù/²Á³Ê:880±ß(ÀÇ¹þ)
Äó¶¡´ü´Ö:4·î12Æü(¶â)~5·î23Æü(ÌÚ)
¥Æ¥£¥¬¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥«¥éー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¹ìÎµ¤ÎÄÞ¤ò¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤ò¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¢¤é¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
④¡Ø²ÐÎµ¤ÎµÕÎÚÅº¤¨¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥½ー¥À¡Ù/²Á³Ê:880±ß(ÀÇ¹þ)
Äó¶¡´ü´Ö:4·î12Æü(¶â)~5·î23Æü(ÌÚ)
¥ê¥ª¥ì¥¦¥¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¡£
²ÐÎµ¤ÎµÕÎÚ¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥¤¥Á¥´¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÅº¤¨¤¿1ÇÕ¤Ç¤¹¡£
⑤¡Ø¥¸¥ó¥ª¥¦¥¬¤ÎÂÓÅÅ¾õÂÖ¥Ö¥ëー¥½ー¥À¡Ù/²Á³Ê:880±ß(ÀÇ¹þ)
Äó¶¡´ü´Ö:4·î12Æü(¶â)~5·î23Æü(ÌÚ)
¥¸¥ó¥ª¥¦¥¬¤ÎÀÄÎÐ¥«¥éー¤È¡¢³Ñ¤ò¥É¥é¥¤¥Þ¥ó¥´ー¤Ç¤¢¤é¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄÇò¤³¤ó¤Ú¤¤¤È¤¦¤ÏÄ¶ÅÅÍë¸÷¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥åー¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÏÄê´üÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥«¥×¥³¥ó¥«¥Õ¥§¡Û¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤òÈ¯Çä♡
¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¥«¥×¥³¥ó¥«¥Õ¥§¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤òÃíÊ¸¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¥³ー¥¹¥¿ー(Á´30¼ï¤ÎÃæ¤«¤é1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥à)¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥åー¤ÎÍøÍÑ¤¬3,000±ß(ÀÇ¹þ)¤´¤È¤Ë¡¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÉ÷¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É(Á´33¼ï¤ÎÃæ¤«¤é1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥à)¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥³ー¥¹¥¿ーŽ¥¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤Ïºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥ó¥Ï¥ó¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤ÏÉ¬¸«
º£²ó¤ÏŽ¢¥«¥×¥³¥ó¥«¥Õ¥§Ž£¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤ëŽ¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ーŽ£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äê´üÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤~!