½Õ¤Î±àÍ·²ñ1770¿Í¾·ÂÔ¡¡ËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤µ¤ó¤é
¡¡µÜÆâÄ£¤Ï¡¢Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¼çºÅ¤·¡¢23Æü¤ËÅìµþ¡¦¸µÀÖºä¤ÎÀÖºä¸æ±ñ¤ÇºÅ¤µ¤ì¤ë½Õ¤Î±àÍ·²ñ¤Î¾·ÂÔ¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£9ÆüÉÕ¡£ºòÇ¯¡¢Ê¸²½·®¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¸µÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ²ñÄ¹¤ÎÀîÊ¥»°Ïº¤µ¤ó¤äÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤µ¤ó¤é·×Ìó1770¿Í¤¬¾·¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¾·ÂÔ¼Ô¤Ï¡¢Ãæ±û¾ÊÄ£¤¬Ê¬Ìî¤´¤È¤Ë¿äÁ¦¤·¤¿¸ùÏ«¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ä´±Î½¡¢¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¤é¤È¤½¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤ÇºòÇ¯¤Î½Õ¤È½©¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÈ¾¿ôÄøÅÙ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¸ùÏ«¼Ô¤Î¾·ÂÔ¤¬Áý¤¨¤¿¡£¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤òºÆ³«¤·¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î·Ú¿©¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ë¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¤Ï°ú¤Â³¤¹µ¤¨¤ë¡£