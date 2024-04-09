¡Úº£Æü¤ÎÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡Û¡Ö¥¥¹¤·¤¿¤¤ÃË¡×¡Ö¥¿¥³¥Ôー¤Î¸¶ºá¡×ºî¼Ô¤ÎÃ»ÊÔ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤¢¤Î½÷¤È¥¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë――
Ãø¼Ô¡§¥¿¥¤¥¶¥ó5
½¸±Ñ¼Ò
¡¡15ºÍ¤Î¥ì¥ª¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê¡¦¥¸¥ç¥êー¤µ¤ó¡Ê¥¢¥ó¥¸ー¡Ë¤ò¸«¤ÆÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£Èà¤ÎÊì¿Æ¤Î¶µ¤¨¤Ï¡ÖÎø¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¹¤ë¤Î¤è¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤Ã¤È¡¢¿É¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤ÆÁ´ÉôËº¤ì¤é¤ì¤ë¡×¡£
¡¡¥ì¥ª¤ÏÃæ³ØÂ´¶È¸å¤«¤é¥Ð¥¤¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¡¢¥¢¥ó¥¸ー¤È²ñ¤¦¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹Ô¤¤Î¤¿¤á¤ÎÃù¶â¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÌÜÉ¸¶â³Û¤Ï100Ëü±ß¡£1Ç¯¸å¡¢´û¤Ë89Ëü¤Þ¤ÇÃù¤á¤¿Èà¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢±©ÅÄ¤Ë¤³¤È½Ð²ñ¤¦¡£
¡¡ËÜºî¡Ö¥¥¹¤·¤¿¤¤ÃË¡×¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¾¯½÷¤È¥¿¥³·¿ÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¤È¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥¿¥³¥Ôー¤Î¸¶ºá¡×¤Îºî¼Ô¡¢¥¿¥¤¥¶¥ó5»á¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¡£¿·Ï¢ºÜ³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ë¤ÆºÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥ó¥¸ー¤È¥¥¹¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÀÄ½Õ¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î¾¯Ç¯¤ÎÌ´¤È¡¢Â´¶È¸å¤Ë°ÛÀ¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡£´Å¤¤¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¸þ¤ËÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ÀÚ¤Ê¤¤¥ì¥ª¤Î²áµî¡¢¤Ë¤³¤È½Ð²ñ¤¤°ì½ï¤Ë¸½¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î2¿Í¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÆÉ¤ó¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¥¢¥ó¥¸ー¤Ë¥¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤¦»ö¤òÌÜÉ¸¤Ë¥Ð¥¤¥È¤ËÎå¤à¼ç¿Í¸ø¡¦¥ì¥ª¡£¤Ä¤¤¤ËÌÜÉ¸¤Î100Ëü±ß¤òÃù¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÈà¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Ãæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î¥Ë¥³¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä!?
¥¸¥ã¥ó¥×+¤Ç- ¥¿¥¤¥¶¥ó5 (@taizan_5) November 13, 2022
¡Ø¥¥¹¤·¤¿¤¤ÃË¡Ù¤È¤¤¤¦ÆÉÀÚ¤ò
ºÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ªhttps://t.co/Gxftern6Ax
ËÜÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç
¿·Ï¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç
¤½¤Á¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ä pic.twitter.com/LfKwb2TkME
(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.