【キスしたい男】著者:タイザン5集英社

15才のレオは、ある日テレビに映るアンジェリーナ・ジョリーさん(アンジー)を見て釘付けになり、キスすることを決意する。彼の母親の教えは「恋をたくさんするのよ。そうすればきっと、辛いことだって全部忘れられる」。

レオは中学卒業後からバイトを掛け持ちし、アンジーと会うため、アメリカ行きのための貯金を始める。目標金額は100万円。1年後、既に89万まで貯めた彼は、中学時代の同級生、羽田にこと出会う。

本作「キスしたい男」は、いじめに苛まれる少女とタコ型地球外生命体との交流を描いた「タコピーの原罪」の作者、タイザン5氏による作品。新連載開始を記念し、2022年に「ジャンプ+」にて再配信された。

「アンジーとキスしたい」という、青春真っ只中の少年の夢と、卒業後に異性の同級生と再会するという、ちょっとドキドキのシチュエーション。甘いラブストーリーが展開するのかと思いきや、想像もできない方向に話が進んでいく。切ないレオの過去、にこと出会い一緒に現実に向き合おうとする姿。これからの2人を見守りたくなるようなラストまで、実際に読んで確かめてほしい。

【あらすじ】

アンジーにキスしてもらう事を目標にバイトに励む主人公・レオ。ついに目標の100万円を貯め、アメリカに渡ろうとする彼のもとに、中学の同級生のニコがやってきて……!?

